Exodus gaat verder: ook vrouwelijke bodyguard Meghan Markle neemt ontslag KVDS

13 januari 2019

19u47

Bron: The Sunday Times, The Sun 0 Royalty Opnieuw heeft iemand uit de persoonlijke hofhouding van Meghan Markle ontslag genomen. Dat meldt de krant The Sunday Times. Het is al het zoveelste prominente personeelslid in enkele maanden tijd dat opstapt uit de hofhouding van de hertogin van Sussex, die al de bijnaam ‘Duchess Difficult’ zou hebben gekregen.

Het gaat om de vrouwelijke bodyguard van de hertogin. Ze was nog geen jaar in dienst en liep in de picture tijdens het bezoek van Meghan en Harry aan Fiji in oktober. Ze ondernam actie toen er bij het bezoek aan een plaatselijke markt plots een veiligheidsrisico ontstond.

Erg beperkend

De inspecteur – van wie de naam om veiligheidsredenen niet wordt onthuld – is lid van Scotland Yard en zou ook het korps verlaten. Volgens een bron bij de politie zou er geen persoonlijk geschil aan de basis liggen van het ontslag, maar kan de “strenge beveiliging” voor de Amerikaanse actrice “erg beperkend” aanvoelen, “in tegenstelling tot iemand die aan het hof opgegroeid is”.





“Zelfs toen ze een bekende actrice was, kon ze gaan en staan waar ze wilde”, klinkt het. “Maar in haar nieuwe rol kan ze nergens heen zonder haar beveiligingsteam en dat is erg beperkend voor iemand als zij.”





Sommigen zien het ontslag echter als een zorgwekkende trend, volgens The Sunday Times. Want de bodyguard is niet de eerste die vertrekt. Melissa Touabti – de persoonlijke assistente van Meghan Markle – gooide vorige maand de handdoek na zes maanden dienst. Touabti zou gezegd hebben dat ze “veel moest verdragen”. (lees hieronder verder)

De vrouw speelde onder meer een belangrijke rol in de voorbereiding van het huwelijk van prins Harry en Meghan. Volgens de Britse tabloid The Sun zou de Queen prins Harry voor het huwelijk nog gewaarschuwd hebben voor de houding en het gedrag van Markle. Die zou onder meer een bepaalde tiara gewild maar niet gekregen hebben van de Queen. En ook haar vraag om luchtverfrissers tegen de “muffe” geur in de St George Chappel - waar de Queen altijd naar de kerk gaat – kreeg een njet.

Queen

Ook Samantha Cohen – de persoonlijke secretaresse van Meghan en Harry – kondigde al aan dat ze zich richting uitgang begeeft. Ze zou wel nog blijven tot het kind van Meghan en Harry geboren wordt, in de lente. Cohen werkte 17 jaar aan het hof, onder meer voor de Queen, en was sinds mei vorig jaar in dienst van het koppel. Aanvankelijk op tijdelijke basis – ze moest Meghan onder meer de etiquette van het hof bijbrengen – maar toen Meghan kenbaar maakte dat ze Cohen fulltime in dienst wilde nemen, bedankte die laatste voor de eer.

Insiders in het paleis vertelden de Britse tabloids vorige maand nog dat Markle intussen de bijnaam ‘Duchess Difficult’ gekregen heeft door haar “dictatoriale” gedrag en exuberante eisen.