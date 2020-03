Exclusief voor abonnees Excentrieke koning die enkel luistert naar zichzelf: wie is Rama X, de Thaise vorst die steeds meer in ongenade valt? Redactie

26 maart 2020

12u00

Bron: Independent/Daily Express/Ibtimes/News.com.au 6 Royalty Sinds zijn kroning op 4 mei 2019 heeft de Thaise Maha Vajiralongkorn (67), die door het leven gaat als koning Rama X, zijn reputatie van vrouwenverslinder en onbekwame koning alleen ­maar versterkt. Zeker nu bekend raakte Sinds zijn kroning op 4 mei 2019 heeft de Thaise Maha Vajiralongkorn (67), die door het leven gaat als koning Rama X, zijn reputatie van vrouwenverslinder en onbekwame koning alleen ­maar versterkt. Zeker nu bekend raakte dat de monarch met verschillende vrouwen aan zijn zijde in Duitsland verblijft terwijl alle hotels voor toeristen gesloten zijn en het aantal besmettingen in Thailand blijft stijgen. Hoewel de koning overal wordt toegejuicht door een menigte onderdanen, zou de Thaise bevolking in realiteit het hart vasthouden. Zij vrezen dat hun koning de eeuwenoude dynastie van zijn familie eigenhandig kan verwoesten.

De koning geldt in Thailand traditioneel als een levende godheid. Rama X is de opvolger van zijn vader Bhumibol, die in oktober 2016 overleed na zeventig jaar op de troon te hebben gezeten. Maar als we internationale waarnemers mogen geloven, zou de nieuwe koning vooral heel wat bezorgdheden en instabiliteit met zich meebrengen. Hij staat dan ook eerder bekend voor zijn vele schandalen, bedenkelijke levensstijl en gefaalde huwelijken, dan voor enige politieke verwezenlijkingen of kwaliteiten. Daar wordt in Thailand amper met een woord over gerept, want wie zich uitspreekt tegen het koningshuis riskeert tot vijftien jaar cel. Al laat de Thaise bevolking, ondanks de zware straffen op majesteitsschennis, toch steeds meer hun verontwaardiging blijken.

