Ex-woordvoerder koningin Elizabeth bezorgd om prins Philip (98): "Hij zal niet lang meer bij ons zijn"

05 maart 2020

17u45

Bron: De Telegraaf

Sinds de Britse prins Philip (98) eind vorig jaar kort opgenomen werd in het ziekenhuis, begint de ongerustheid over zijn gezondheid te stijgen. De echtgenoot van koningin Elizabeth (93) heeft zich dit jaar namelijk nog niet in het openbaar laten zien.

Prins Philip heeft al een hele tijd last van artritis, maar daarnaast heeft hij tijdens z'n leven weinig gezondheidsproblemen gekend. In 2016 zou de hertog van Edinburgh een griepexpert zelfs hebben verteld dat hij de ziekte ruim veertig jaar niet had gehad. Maar sinds een paar jaar begint het aantal ziekenhuisbezoeken van de prins toch op te lopen. En da’s niet onlogisch, want Philip heeft intussen de gezegende leeftijd van 98 jaar bereikt.

Eind vorig jaar werd de echtgenoot van de Queen nog opgenomen in het ziekenhuis. Volgens Buckingham Palace was er toen geen reden tot paniek en werd hij enkel behandeld voor een al bestaand medisch probleem. “Als je zijn leeftijd bereikt, werken dingen niet zo goed meer. Er wordt goed voor hem gezorgd in het hospitaal”, zei z’n zoon Charles (71) toen tegen verslaggevers. Toch is het opmerkelijk dat Philip sindsdien niet meer in het openbaar opgemerkt is.

Alarmerend

Volgens Dickie Arbiter, de voormalige woordvoerder van koningin Elizabeth, is de situatie alarmerend. “Hij wordt in juni 99, hij zal niet lang meer bij ons zijn”, vertelt hij in een interview. De man vindt het dan ook geen goed idee dat Harry (35) en Meghan (38) hun zoontje Archie (9 maanden) in Canada gelaten hebben tijdens hun ‘afscheidstournee’ door het Verenigd Koninkrijk. Eind deze maand nemen ze namelijk officieel afstand van hun koninklijke titels. “Ik vind dat ze hem hadden moeten meenemen”, vervolgt Arbiter. “Archie moet tenslotte zijn familie ontmoeten. Nu z’n ouders veel tijd in Canada en de Verenigde Staten zullen doorbrengen, zal dat minder makkelijk worden. Je moet ook praktisch denken, prins Philip lag tijdens kerstmis vorig jaar in het ziekenhuis en hij zag er behoorlijk zwak uit toen hij naar buiten kwam. Het zou kunnen dat de kleine z’n overgrootvader nooit zal zien.”