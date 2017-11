Ex van prins Harry deelt opvallende boodschap na zijn verloving met Meghan: "Het gaat erom hoe je mensen behandelt" KDL

12u03

Bron: Telegraaf 0 reuters Prins Harry met Cressida Bonas Royalty Ooit leek het erop dat Cressida Bonas de vrouw van de Britse prins Harry ging worden, maar de twee gingen in 2014, na een relatie van 2012 uit elkaar. Nu Harry zich verloofd heeft met actrice Meghan Markle, kijkt iedereen dan ook naar de reactie van zijn ex. Vooral een opvallende booschap op Instagram springt daarbij in het oog.

Niet lang nadat Harry afgelopen maandag officieel bekendmaakte dat hij verloofd is met Meghan, deelde Cressida een wijze levensles op Instagram. "Het gaat er niet om hoe goed opgeleid, getalenteerd, rijk of cool je denkt te zijn. Hoe je met mensen omgaat, zegt alles over je", staat er op een foto te lezen. Heel wat van haar volgers denken dat het een steek onder water is naar Harry toe.

De blonde actrice leerde Harry in 2012 kennen via prinses Eugenie. Na een relatie van twee jaar gaven ze er in 2014 de brui aan. Dat Cressida zich tijdens hun relatie voortdurend bekeken en beoordeeld voelde door media en het publiek was naar verluidt de reden van de breuk.

Truth 🙌🏼 #quotestoliveby 🦋👊🏻 Een foto die is geplaatst door Cressida Bonas (@cressida_bonas_) op 28 nov 2017 om 16:44 CET