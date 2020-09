Ex-minnares van Juan Carlos doet straffe uitspraak: “Z’n vrouw wou hem buitenspel zetten” BDB

24 september 2020

20u23

Bron: De Telegraaf 0 Royalty Hoewel hij momenteel in ballingschap in Abu Dhabi verblijft, blijft er straf nieuws opduiken over de Spaanse oud-koning Juan Carlos (82). Onder andere een interview met z’n voormalige minnares Corinna zu Sayn-Wittgenstein (55) in Paris Match veroorzaakt heel wat ophef. “Juan Carlos en z'n vrouw koningin Sofia (81) stonden lijnrecht tegenover elkaar”, onthult ze.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Corinna en Juan Carlos hadden een affaire van 2004 tot 2009. “Het was voorbij toen hij me vertelde dat hij er een relatie van drie jaar met een andere vrouw op nahield. Dat maakte me letterlijk kapot. Het was het laatste dat ik verwachtte. Ik was een paar maanden erg onwel hierdoor”, vertelde ze eerder.

In een nieuw interview onthult de onderneemster nu ook dat Juan Carlos destijds alles behalve positief was over z’n vrouw Sofia. “Hij sprak tijdens onze affaire zelfs over een interne staatsgreep”, vertelt ze aan Paris Match. “Juan Carlos biechtte op dat hij twee fronten tegen zich had. Enerzijds had hij het dan over z’n vrouw en haar ‘luitenanten’. Zij wou namelijk zo snel mogelijk haar zoon op de troon zetten, omdat ze op hem meer invloed had dan op haar man. Juan Carlos zo snel mogelijk buitenspel zetten, dat was haar doel. Anderzijds verwees hij naar Mariano Rajoy, die van 2011 tot 2018 premier was van Spanje. Hij had volgens Juan Carlos als doel hem te castreren en de monarchie te verzwakken.”

Schenking

Juan Carlos verblijft momenteel in ballingschap in Abu Dhabi sinds hij verwikkeld raakte in een almaar uitdijend schandaal rond omkoping, witwassen en belastingontduiking. In het kader van dat corruptieonderzoek kwam ook een transactie naar Corinna in het vizier. De Spaanse oud-vorst schreef in 2012 namelijk 65 miljoen euro over naar haar bankrekening. “Die schenking was terecht”, aldus de onderneemster. “Een donatie met emotionele waarde, onder meer bedoeld voor mijn zoon.”

Verder geeft de ex-minnares in het interview ook nog mee dat ze het jammer vindt dat Juan Carlos nu in het oog van de storm staat. “De hele koninklijke familie heeft geprofiteerd van zijn manier van leven. Goed, hij was af en toe een beetje ontrouw, maar het lijkt mij een gebrek aan waardigheid om hem zo aan de kant te schuiven. Wat ze zouden moeten doen, is de instellingen hervormen en ze transparanter maken.”

Lees ook:

Schandaal rond Spaanse Juan Carlos legt schijnhuwelijk met Sofia bloot: “Ze traden alleen samen naar buiten voor de kroon”

Zijn vermeende Vlaamse dochter reageert op de ultieme zondeval van de Spaanse koning: “Juan Carlos’ ballingschap doet mij heel veel pijn” (+)