Ex-man Noorse prinses wilde kinderboek uitbrengen met oudste dochter

02 januari 2020

07u31

Bron: ANP 0 Royalty Ari Behn werkte aan een kinderboek, samen met zijn oudste dochter Maud (16). Hij was al een eind op weg met de uitgave toen hij op eerste kerstdag overleed, aldus de uitgever van de ex-echtgenoot van de Noorse prinses Märtha Louise.

Normaal gezien zouden Behn, een schrijver en documentairemaker, en zijn dochter samen drie kinderboeken maken, klinkt het in de krant Dagbladet. Uitgever Arve Juritzen wil echter niet zeggen of er voldoende materiaal is om het eerste boek alsnog uit te geven. "Ik wil daar nog helemaal niet over denken”, klinkt het.

De overleden Ari Behn was zelf zeer enthousiast over het project, waarover hij twee jaar geleden vertelde in een interview. "Mijn oudste dochter is uitzonderlijk. Dat moet ik zeggen. Ze schildert en tekent op een niveau dat ver boven het mijne ligt dan toen ik veertien was." Het was dan ook geweldig om met Maud te werken, klonk het destijds.

Belangstelling

Sinds zijn zelf gekozen dood is er veel belangstelling voor zijn eerdere werk. Uitgever Juritzen weet nog niet of hij een nieuwe oplage uitbrengt van Behns laatste boek ‘Inferno’. Ook Behns zakenmanager wilde daar dinsdag niets over zeggen tegen Dagbladet. Schilderijen van Behn zijn, bij de galerieën die ze nog in voorraad hadden, uitverkocht. Dat meldde de Noorse omroep NRK eerder.

In Oslo Domkirke, de kathedraal van de Noorse hoofdstad, is dinsdagmorgen een condoleanceregister neergelegd voor Ari Behn. Daar kan de bevolking tot donderdagmiddag terecht, en nogmaals in de nacht van donderdag op vrijdag, vóór de uitvaartdienst in dezelfde kerk op vrijdagmiddag. De dienst is voor iedereen toegankelijk en wordt rechtstreeks uitgezonden door de Noorse omroep NRK.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

