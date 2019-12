Ex-man Noorse prinses Märtha-Louise stapt uit het leven mvdb

25 december 2019

22u21

Bron: ANP 0 Royalty De ex-man van de Noorse prinses Märtha Louise, Ari Behn, is overleden. Hij was 47. Volgens zijn familie heeft Behn zelf een eind aan zijn leven gemaakt, melden Noorse media.

Op de website van het Noorse koninklijk huis schrijft koning Harald: "Ari was al vele jaren een belangrijk onderdeel van onze familie en we hebben warme, goede herinneringen aan hem. We betreuren dat onze kleinkinderen nu hun geliefde vader hebben verloren - en hebben een diep medeleven met zijn ouders en broers en zussen, die nu hun geliefde zoon en broer hebben verloren.”

Ook kroonprins Haakon, de jongere broer van Märtha Louise, en zijn vrouw Mette-Marit, zijn bedroefd over het overlijden van Behn. "Voor ons was Ari een goede vriend, een dierbaar familielid en een geweldige oom, met wie we veel van de kleine en grote momenten in het leven deelden. We waren allemaal dol op Ari."



Behn, een geboren Deen, was schrijver en kunstenaar. Op zijn zesde verhuisde hij met zijn ouders naar Noorwegen. In 2002 trouwde hij met de prinses. Ze kregen drie dochters. In 2016 gingen ze uit elkaar, de scheiding werd in 2017 uitgesproken.

Kevin Spacey

Behns oeuvre bestaat uit drie romans, twee verhalenbundels en een boek over zijn huwelijk. Zijn boeken zijn in verschillende talen vertaald, maar niet in het Nederlands. In 2017 claimde Behn dat hij tien jaar eerder slachtoffer was geworden van acteur Kevin Spacey. Die zou zijn geslachtsdelen hebben vastgepakt tijdens een feestje ter ere van de Nobelprijs voor de Vrede.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.