Ex-echtgenoot Meghan Markle verloofd vlak na koninklijk huwelijk MVO

03 juni 2018

Trevor Engelson, de ex-man van Meghan Markle, heeft een nieuwe liefde gevonden. Hij vroeg zijn vriendin Tracey Kurland deze week ten huwelijk, slechts twee weken na de koninklijke trouwpartij van Meghan.

Engelson en Markle waren twee jaar getrouwd, voor ze in 2013 de scheiding aanvroegen. Voor ze hun 'ja'-woord gaven waren ze al 6 jaar samen. Toch begonnen de problemen al vlak na hun huwelijk. "Ze hadden veel moeite met de lange afstanden", zegt een bron dicht bij het koppel. "Voor hun werk moesten ze ver reizen. Hij woonde in L.A., zij zat in Toronto. Op 5 uur vliegen van elkaar... Dat werd de doodssteek."

Engelson en Kurland zijn al samen sinds november 2017.