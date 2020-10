Ernstige zorgen om door sjeik ontvoerde prinses van Dubai: “Ze verkeert in groot gevaar!” TDS

02 oktober 2020

15u55

Bron: NewsComAu 0 Royalty De Verenigde Naties hebben een officieel verzoek ontvangen om te helpen bij de redding van prinses Latifa van Dubai (34), die volgens haar advocaten en mensenrechtenorganisaties “in groot gevaar” verkeert. Prinses Latifa werd in 2018 ontvoerd door haar vader, nadat ze geprobeerd had het Arabische land te ontvluchten met een luxejacht. Die vluchtpoging wist de Sjeik te stoppen, waarna hij zijn dochter op gewelddadige wijze deed ‘verdwijnen’.

Het juridische team van Latifa spoort de Verenigde Naties aan om “doordachte maatregelen” te nemen om de “gevangengenomen” prinses van Dubai te beschermen. Haar advocaten benadrukken dat de dochter van sjeik Mohammed bin Rasjid Al Maktoem (71) in leven is en momenteel verblijft bij haar familie, maar ze vrezen voor mogelijke represailles van de sjeik. Het juridische team doet daarom beroep op de VN: zij moeten Dubai nu opdragen om alle exacte details te verstrekken over de verblijfplaats en toestand van Latifa.

“We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de VN alle mogelijke stappen neemt om de veiligheid, gezondheid en vrijlating van de prinses te waarborgen”, klinkt het. Volgens haar advocaten sleept de hele kwestie al “geruime tijd” aan, terwijl Latifa “in groot gevaar blijft verkeren.” Het juridische team van de Arabische royal diende een 76 pagina’s tellend dossier in, waarin wordt opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van de prinses. Die documenten omvatten ook hoe sjeik Al Maktoem “niet open of eerlijk” was toen hij de wereld probeerde te verzekeren dat Latifa veilig was onder zijn hoede.

(lees verder onder de foto)

Gewelddadig ontvoerd

Prinses Latifa werd op 4 maart 2018 onderschept aan boord van de Nostromo, een jacht van de voormalige Franse spion Hervé Jaubert. De prinses probeerde de strenge regels en wetgeving van het land te ontvluchten. De prinses werd met geweld terug naar Dubai gebracht en de kapitein werd ontvoerd. Hij werd 1.300 kilometer verder naar een marinebasis in Fujairah gebracht.

“Jaren voordat ze Dubai probeerde verlaten, nam prinses Latifa contact met mij op via e-mail. Ze vertelde mij over de gruwelijke beproevingen en de vervolgingen die zij en andere vrouwelijke leden van de koninklijke familie moesten ondergaan”, aldus de kapitein. “Dit heeft me overtuigd haar verzoek om het land te ontvluchten te accepteren, omdat ik zag dat ze behandeld werd alsof het de middeleeuwen waren. Achter de gesloten deuren van het paleis gaan onmenselijke en barbaarse handelwijzen schuil.”

Extreme middelen

Volgens de kapitein zette de heerser van Dubai de grote middelen in. “We werden achtervolgd door drie oorlogsschepen en spionagevliegtuigen. Op de dag van de aanval werd ons communicatiesystemen geblokkeerd en werd ons jacht bestormd door 15 zwaar bewapende mannen in militaire uitrusting”, klinkt het. “We werden vastgebonden en vervolgens zonder genade in elkaar geslagen. De Nostromo werd gekaapt en er rukten minstens tien helikopters uit. Prinses Latifa werd, hoewel ze asiel had aangevraagd en gesmeekt heeft om niet terug te moeten keren naar Dubai, met geweld naar een van de helikopters gebracht.”

(lees verder onder de foto)

Géén beterschap

Hoewel de wereld verontwaardigd reageert op het hardhandige optreden van de sjeik tegen zijn eigen dochter, zou de sjeik intussen alle vrouwelijke leden van de koninklijke familie van de Verenigde Arabische Emiraten virtueel geïsoleerd hebben. Geen van hen mag een mobiele telefoon bezitten, laat staan gebruiken. De deuren van de paleizen gingen op slot en in alle kamers en vertrekken werden tientallen bewakingscamera’s geïnstalleerd.

De Emir, die 23 kinderen heeft, heeft zijn dochter naar verluidt bestempeld als ‘heks’. Omdat hij wilde voorkomen dat ook de andere vrouwelijke leden van de koninklijke familie dat pad volgden, zou hij zijn medewerkers hebben bevolen zijn dochters in afzondering te zetten en “alle communicatie af te sluiten”. Wat er nu met prinses Latifa en de andere vrouwen zal gebeuren, zal de toekomst moeten uitwijzen.

LEES OOK:

Emir van Dubai, schuldig bevonden aan ontvoering dochters: “Eenzijdige uitspraak van rechtbank”

Prinses Haya is niet alleen: ex-vrouw emir van Dubai onthult vreselijke waarheid over leven aan het hof

Opgesloten Saudische prinses slaat noodkreet: “Ik ben ontvoerd zonder uitleg, dit kan mijn dood worden”