Erfprinses Sophie van Liechtenstein heeft een bijzonder reisprobleem

24 januari 2019

20u04

De Liechtensteinse erfprinses Sophie heeft een probleem dat niet veel reizigers in de wereld zullen hebben. In een kranteninterview vertelde ze regelmatig staande te worden gehouden bij de paspoortcontrole omdat haar familienaam en de landsnaam op het document hetzelfde zijn. Dat vinden de agenten altijd vreemd, ook omdat het vorstendom Liechtenstein niet zo bekend is.

Erfprinses Sophie von und zu Liechtenstein, van geboorte een Beierse prinses, ziet gelukkig ook voordelen aan de onbekendheid. Anders dan bijvoorbeeld de Britse royals wordt zij buiten de landsgrenzen nergens herkend. "Ik moet er niet aan denken dat iedereen je aankijkt of aanspreekt", aldus Sophie, die in 1993 huwde met erfprins Alois. Ze vindt het prettiger om op te gaan in de anonimiteit.

Dat kan naar eigen zeggen ook in de Liechtensteinse hoofdstad Vaduz, hoewel de meeste mensen haar daar wel herkennen. Maar de nuchtere Liechtensteiners laten het dan bij een knikje of een simpel 'goedendag'. "Ze begrijpen heel goed dat ik ook wel eens boodschappen moet doen", zei Sophie. Wel werd ze op een keer aangesproken door een Amerikaanse student. Die stond net naar de ansichtkaarten te kijken en zag een gelijkenis. "Bent u dat?"

Haar schoonvader vorst Hans Adam II heeft in het verleden ook verhalen verteld over problemen bij de paspoortcontrole op buitenlandse vliegvelden. Liechtenstein telt maar 38.000 inwoners. De kans dat een beambte in pakweg Hanoi al een paspoort van Liechtenstein heeft gezien, is klein. Hans Adam moest dan het bestaan van zijn land uitleggen. Dat overkwam hem overigens ook in Amerika.