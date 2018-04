Er wacht Meghan Markle ook een inburgeringsexamen KDL

30 april 2018

11u28

Bron: ANP 1 Royalty Tenzij de Britse regering besluit dat er voor haar een uitzondering gemaakt wordt, zal Meghan Markle (36) zich na haar huwelijk met prins Harry (33) op 19 mei aan het Britse inburgeringsexamen moeten wagen.

Meghan moet dan, net zoals elke nieuwkomer die de Britse nationaliteit wil, een lange reeks van vragen beantwoorden. Ze kan vragen verwachten over de Britse cultuur, historie, sport, het staatsbestel en gewoonten. Ook vragen als 'Wat was de laatste veldslag tussen Groot-Brittannië en Frankrijk?', 'Welke bloem is de nationale bloem van Wales?', 'Om de hoeveel jaar zijn er parlementsverkiezingen?' en 'Wie was het stamhoofd dat tegen de Romeinen ten strijde trok'?' kunnen gesteld worden.

8.000 euro

Volgens critici van de vragenlijst weten de meeste Britten zelf de antwoorden ook niet. Maar Meghan heeft in elk geval het voordeel dat ze de taal al spreekt, en hulp in kan inroepen van experts. Voor haar zal de achtduizend euro die de hele procedure kost ook geen onoverkomelijk probleem zijn. Ook voldoet prins Harry ongetwijfeld ruimschoots aan de minimumeis die aan het jaarlijks inkomen van de echtgenoot wordt gesteld. Die is vastgesteld op 21.300 euro. Hij moet eveneens voor woningruimte kunnen zorgen, zonder dat Meghan ten laste zal vallen van de staat.

Amerikaanse fiscus

Het opgeven van de Amerikaanse nationaliteit heeft een groot voordeel voor Meghan, zeggen waarnemers. De Amerikaanse fiscus is namelijk zeer happig op een aandeel in de inkomsten en het vermogen van de eigen staatsburgers, ook als die in het buitenland wonen. Al moet dan nog wel worden vastgelegd of Meghan belastingtechnisch inderdaad een eigen inkomen heeft wanneer ze deelt in de toelage die schoonvader prins Charles geeft aan prins Harry.