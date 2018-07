En wie gaat dat betalen? Koning Filip laat peperdure werken uitvoeren MV

04 juli 2018

06u00

Uit een lijst die royaltywatcher Thierry Debels kon inkijken, blijkt dat koning Filip (58) van de zomervakantie zal profiteren om zijn woonst - het kasteel van Laken dus -grondig te laten restaureren. En ook het koninklijk paleis in Brussel, waar Filip zijn bureau heeft, wordt flink onder handen worden genomen. Vooral het interieur is daar blijkbaar aan renovatie toe.

Goedkope brol

Volgens de royaltywatcher van Tv Familie is het niet zo vreemd dat er (nog eens) verbouwingswerken worden uitgevoerd in het kasteel en het paleis. "Logisch eigenlijk", zegt hij in het weekblad. "Dat zijn oude gebouwen. Die moeten bijna voortdurend opgeknapt worden. Je kan die prachtige panden bezwaarlijk laten verloederen, hé. Dat zou zonde zijn. Deze zomer zal het vooral om opfrissingswerken gaan. Maar wat mij opvalt zijn de peperdure materialen die gebruikt worden. Al kan je daar uiteraard over discussiëren. Want voor een koninklijk paleis, waar hoogwaardigheidsbekleders van over de hele wereld worden ontvangen, kan je moeilijk met goedkope brol werken."

Sanitair in marmer

"Maar kijk, voor het koninklijk paleis laat Filip nu zelfs z'n meubelen op maat maken", aldus Thierry Debels. "Terwijl het hele land besparingsregels krijgt opgelegd, wordt dáár duidelijk níet bespaard. Ook wordt in het paleis een nieuw bad geïnstalleerd. Niet in budgetvriendelijk en duurzaam acryl. Nee, het wordt een extra lange badkuip in geëmailleerd gietijzer. Een héél dure grap. Om de muren op te frissen werd een speciaal gemengde verf besteld. En wat dacht je van het carraramarmer, afkomstig uit de Apuaanse Alpen, dat voor het sanitair wordt gebruikt? Opnieuw van de allerbeste kwaliteit. Dat wordt dus een schitterende marmeren badkamer."

Wie betaalt de factuur?

"De kosten worden trouwens niet geregeld via de Civiele Lijst. Dat zijn alle middelen ter beschikking worden gesteld van de koning om hem in staat te stellen zijn functie uit te oefenen", aldus nog Debels. "Kijk, in theorie worden die kosten wél betaald door de Civiele Lijst, maar het gaat er niet helemaal koosjer aan toe... Voor de renovaties in het kasteel van Laken wordt nu ook een beroep gedaan op de kas van de Regie der Gebouwen, wat een overheidsinstelling is. En zo is het eveneens de belastingbetaler die mee opdraait voor al die kosten."

Dat is straf

De vraag is ook: wie voert al die werken uit? "Wel, da's nooit één vaste firma", weet royaltywatcher Debels. "Ze vragen altijd eerst verschillende voorstellen op en bekijken dan wie de opdrachten mag uitvoeren. Maar de kostprijs is niet van belang. Het enige dat telt is de kwaliteit. Het is dus zeker niet noodzakelijk de goedkoopste aannemer die in het paleis of kasteel aan de slag mag, hoor."

"Het is trouwens straf dat de burger geen inzage krijgt in die uitgaven", vindt de royaltywatcher. "Heel vreemd dat daar geen controle wordt op uitgevoerd... Enkel werken in het paleis en het officieel gedeelte van het kasteel van laken worden openbaar gemaakt. Als Filip en Mathilde hun slaapkamer een nieuw kleurtje willen geven, moeten ze dat niet aangeven, ook al hoeven ze dat niet zelf te betalen."

Drie zwembaden

"Koningin Mathilde liet eens een privévertrek herschilderen voor meer dan 30.000 euro", weet Thierry. "Ja, dat zijn altijd bedragen waar de gewone Belg steil achterover van valt. Filip en Mathilde zijn trouwens niet de enigen van de familie die kwistig omspringen met geld. Paola liet een privéparking aanleggen aan het kasteel Belvédère, waar zij en Albert wonen. Op kosten van de belastingbetaler, inderdaad. En het schoonst van al: die parking is daarna nog twee keer opnieuw aangelegd. Want de eerste keren was het niet goed genoeg voor Paola. Om nog maar te zwijgen van de drie zwembaden op het domein van het kasteel van Laken. Ook daar kan je je vragen bij stellen. Da's bijna een zwembad voor ieder kind. En 't kan nog straffer: Paola heeft ooit de vorm van één van die zwembaden laten aanpassen. Een ovaal zwembad vond ze niet oké. Het moest rechthoekig zijn.""

Prins Laurent

Het is volgens Thierry Debels vooral koningin Mathilde die nieuwe werken aan het kasteel, de woonst van het koninklijke gezin dus, broodnodig vindt. Zij is opgegroeid in een kasteel in Losange waar, vreemd genoeg, geen fatsoenlijke vloer lag. "Die bestond uit houten paletten. Waarschijnlijk wil Mathilde dat nu compenseren met al die werken aan 'haar' kasteel. Prins Laurent daarentegen: als die zijn Villa Clementine wil opsmukken, moet hij dat uit eigen zak betalen. Je kan je wel inbeelden dat Laurent zich enorm ergert aan het feit dat zijn broer en schoonzus naar hartelust onderhoudsklussen kunnen laten uitvoeren zonder dat het hen een cent kost..."