En dan nu vakantie: prinses Elisabeth geniet met familie na van verjaardagsfeest

26 oktober 2019

16u56

Bron: ANP 14 Royalty Prinses Elisabeth heeft komende week alle tijd om bij te komen van haar verjaardagsfeest. Onze troonopvolgster werd vrijdag 18 jaar en dat werd groots gevierd op het paleis. Komende week heeft de prinses herfstvakantie, net als haar broers en zus.

De verjaardag van Elisabeth werd onder meer gevierd met een bijeenkomst in het Koninklijk Paleis te Brussel. Daar kreeg ze, in het bijzijn van vrijwel de hele koninklijke familie, de Leopoldsorde van haar vader koning Filip. Ook waren er verschillende optredens en sprak zowel vader als dochter. Elisabeth wist haar ouders tot tranen toe te roeren door ze te bedanken voor hun steun.

Na afloop van de officiële viering was er een besloten lunch met alle genodigden, waarna de verjaardag verder in privékring werd gevierd. Vrijdagavond was er een feestje voor Elisabeth en haar vrienden, meldden verschillende royaltywatchers.

Familiefoto’s

Elisabeth nam uitgebreid de tijd voor nieuwe familiefoto’s. Zo poseerde ze met haar ouders, broers en zus en grootouders. Ook werd een foto gemaakt met de drie generaties staatshoofden: voormalige koning Albert II, de huidige koning Filip en de troonopvolgster Elisabeth. Het hof gaf de kiekjes zaterdag vrij.

Volgend weekend gaat Elisabeth terug naar Wales. Daar studeert de prinses aan het United World College of the Atlantic, in St Donat’s Castle in St Donats in Wales.

