Emir van Dubai, schuldig bevonden aan ontvoering dochters: "Eenzijdige uitspraak van rechtbank" mvdb/ ANP - Reuters

06 maart 2020

17u00 0 Royalty De emir van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid, kan zich niet vinden in het oordeel van een hoge Britse rechter die stelt dat de emir schuldig is aan de ontvoering van twee van zijn dochters en intimidatie van zijn ex-vrouw. Volgens de 70-jarige emir is dat “slechts een kant van het verhaal”.

“Als regeringsleider was ik niet in staat om deel te nemen aan het onderzoek naar de feiten van de rechtbank. Dit heeft geresulteerd in de publicatie van een feitenonderzoek dat onvermijdelijk slechts één kant van het verhaal vertelt,” zei hij in een verklaring die zijn advocaten aan persbureau Reuters gaven. De emir vindt bovendien de uitspraak van de Britse rechtbank en de media-aandacht die daaruit voortvloeit in strijd met het recht op privacy waar kinderen in familieprocedures recht op hebben.



De zaak was aangespannen door de Jordaanse prinses Haya, die vorig jaar uit Dubai is vertrokken en zich voorlopig in Londen heeft gevestigd. De halfzus van de Jordaanse koning Abdullah trouwde in 2004 met de heerser van Dubai en was zijn zesde echtgenote. Ze hebben twee kinderen, waar Haya de voogdij over heeft gekregen, maar de sjeik wil dat ze bij hem in Dubai komen. Haya vertelde de familierechtbank in Londen dat ze vreesde dat haar ex-man ook haar kinderen Jalila (12) en Zayed (8) net als hun halfzussen zou ontvoeren en zou voorkomen dat Haya ze ooit nog terug zou zien.

Ontvoerd uit Cambridge

De hoorzittingen waren tot nu toe privé gehouden, maar donderdag werden de beperkingen op publiciteit opgeheven en konden media melden dat de rechter de aantijgingen van Haya over de ontvoeringen bewezen acht. Mohammed bin Rashid zou in het jaar 2000 zijn dochter Shamsa, uit een eerder huwelijk, op 18-jarige leeftijd hebben laten ontvoeren uit de straten van de Engelse universiteitsstad Cambridge.



Hij liet haar terugkomen naar Dubai, waar ze in gevangenschap verblijft. Hij zorgde ook dat Shamsa’s jongere zus Latifa in 2018 na een vluchtpoging terugkwam naar het emiraat. Hij regelde dat ze werd ontvoerd van een boot in internationale wateren, buiten India. Zij heeft nu nog steeds huisarrest. In een video die ze voorafgaande haar vluchtpoging in 2018 maakte, getuigde Latifa over ernstig fysiek misbruik door haar vader.

