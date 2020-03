Emir van Dubai liet twee van zijn kinderen ontvoeren en bedreigde echtgenote Redactie

05 maart 2020

18u24

Bron: Belga 4 Royalty Een Britse rechtbank heeft bevestigd dat de emir van Dubai, sjeik Mohammed Bin Rashid al-Maktoum (70), wel degelijk verantwoordelijk was voor de ontvoering van twee van zijn dochters. Zijn zesde echtgenote, Haya Bint al-Hussein (45), had de zaak in Groot-Brittannië aangespannen na haar vlucht naar Londen, samen met de twee kinderen die ze samen hadden.

Naar eigen zeggen was prinses Haya Dubai ontvlucht uit vrees voor haar leven. Zij beschuldigde hem van ontvoering, gedwongen terugkeer, marteling en een intimidatiecampagne. De Britse High Court besliste dat die aantijgingen “gevestigde waarheid” worden.

De zaak, die in de afgelopen zomervakantie van start ging, draaide rond het hoederecht van de kinderen. Naar aanleiding van die zaak had de rechtbank een ‘Fact Finding Judgment’ gepubliceerd, en sjeik Mohammed had nog geprobeerd om die beslissing uit het openbare domein te houden. Dat verzet van de emir blijkt nu tevergeefs geweest te zijn.

Gevangenschap

De twee ontvoerde dochters zijn kinderen uit een van de eerdere huwelijken van de emir. Het gaat om Shamsa (nu 38), die in 2000 het landgoed in het Britse Surrey ontvluchtte. Ze werd gevat in Cambridgeshire, en zou een slaapmiddel toegediend gekregen hebben. Vervolgens werd ze overgebracht naar Dubai, waar ze nog altijd in gevangenschap leeft. De politie van Cambridgheshire kreeg geen toegang tot Dubai om Shamsa’s ontvoering te onderzoeken.

Shamsa’s zus Latifa (34) probeerde in 2002 en 2018 te ontsnappen. Na de eerste poging bleef ze drie jaar opgesloten, en vandaag zit ze nog altijd in huisarrest na haar tweede ontsnappingspoging. In een video getuigde Latifa over ernstig fysiek misbruik, en het High Court beoordeelde die video als geloofwaardig.

Prinses Haya is een halfzus van de huidige koning van Jordanië en trouwde in 2004 met de emir. De miljardair, sinds 2006 premier van de Verenigde Arabische Emiraten en eigenaar van de Godolphin-paardenrenstal, is vader van 23 kinderen bij meerdere vrouwen. Samen met Haya heeft hij een kind van 7 en een van 11 jaar oud. De vrouw geloofde lang Mohammeds versie van de feiten, maar begin vorig jaar uitte ze haar bezorgdheden. Ze was ook een relatie begonnen met haar Britse bodyguard. In de weken daarop werd tweemaal een pistool op haar kussen gelegd, met een uitgeschakelde veiligheidspal.