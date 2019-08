Elton John verdedigt prins Harry en Meghan Markle: “Ik heb hun privéjet betaald” SDE

19 augustus 2019

21u17 0 Royalty Vorige week kwamen prins Harry en zijn vrouw, Meghan Markle, onder vuur te liggen omdat ze met een privéjet op vakantie gingen. Kan niet voor twee milieubewuste royals, vinden critici. Het koppel kan in ieder geval rekenen op steun van Elton John, bij wie ze op vakantie gingen in Frankrijk.

Deze week bezochten prins Harry en Meghan Elton John in Frankrijk. Daarvoor gebruikten ze een privéjet. Een actie die niet op veel begrip kon rekenen van milieu-activisten, die het niet oké vinden dat de koninklijke familie zich als erg milieubewust profileert, maar toch volop vliegreizen plant. Maar Elton John is hen nu ter hulp geschoten via Twitter. Volgens hem was de reis zijn idee én heeft hij die ook betaald. “Prins Harry’s moeder, Diana, was een van mijn liefste vriendinnen”, schreef hij op Twitter. “Ik voel dus ook een verplichting om Harry en zijn familie te beschermen tegen de pers, die heeft bijgedragen aan de vroegtijdige dood van Diana. Na een hectisch jaar met hard werk en toewijding aan goede doelen, wilden mijn echtgenoot David en ik de jonge familie een privévakantie aanbieden, in de veiligheid en rust van ons huis. Om die broodnodige bescherming te bieden, hebben we een privéjet voorzien.”

De zanger was zich bewust van het werk dat Harry verzet voor het klimaat en zorgde er dankzij een donatie aan Carbon Footprint voor dat de vlucht toch CO2-neutraal was. “Ik heb diep respect voor wat Harry en Meghan doen voor het goede doel en ik roep de pers op om te stoppen met hun dagelijkse aanvallen en onwaarheden.”