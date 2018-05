Elton John treedt zaterdag op bij huwelijk Meghan en Harry MVO

17 mei 2018

07u19

Bron: ANP 0 Royalty Elton John geeft een optreden op het huwelijk van Meghan Markle en prins Harry zaterdag. Dat bevestigen bronnen rond de Britse zanger.

Het is volgens de site niet duidelijk of Elton in de kerk zingt of tijdens de receptie later op de dag. De zanger heeft een sterke band met de koninklijke familie, en met Harry en zijn broer William in het bijzonder. Elton was een goede vriend van hun moeder Diana, en zong tijdens haar begrafenis in 1997 een versie van zijn hit 'Candle In The Wind' die hij speciaal voor haar schreef.

Het was al langer duidelijk dat de 71-jarige aanwezig zal zijn op de bruiloft. In februari cancelde hij twee shows die stonden gepland voor aankomend weekend in Las Vegas vanwege "een conflict in de planning".