Elizabeth ‘sloeg’ haar neefje: “Spreek niet tegen, ik ben de Queen” KD

07 oktober 2019

15u00 0 Royalty Queen Elizabeth II (93), de koningin van Engeland, zou haar neefje jaren geleden een klap verkocht hebben. Dat beweert Elton John (72) in zijn biografie. De zanger was getuige van het handgemeen. Het jongetje zou op het moment van de feiten een discussie aangegaan zijn met zijn tante. “Spreek mij niet tegen, ik ben de Queen”, zou de koningin daarop gezegd hebben.

David Armstrong-Jones, de zoon van Elizabeths jongere zus, prinses Margaret, was als kind nogal een wijsneus. Niet verwonderlijk voor een jonge knaap, zeker niet voor eentje die bij zijn geboorte vijfde in lijn was voor de troon van het Verenigd Koninkrijk (ondertussen is hij 21ste in lijn voor de troon, nvdr.). De Queen was echter niet gediend met de manieren van haar jonge neefje. “Spreek me niet tegen, ik ben de Queen”, verkondigde ze terwijl ze de kleine ‘royal’ een oorveeg verkocht. Al beweert Elton John in zijn biografie wel dat dit op een speelse manier gebeurde. “Ik weet dat de koningin een streng imago heeft, maar geloof me, ze kon soms echt hilarisch zijn.”

De zanger schrijft in zijn boek dat Elizabeth aan haar neefje vroeg om even te gaan kijken of alles oké was met zijn kleine zus. Het meisje voelde zich wat onwel worden tijdens het feestje en trok zich daarom terug in haar kamer. De speelse jongen probeerde vanonder het werkje van de Queen te geraken, maar dat liet ze niet zomaar gebeuren. Ze gaf hem, althans volgens Elton John, een lichte klap in het gezicht na elk woord dat ze uitsprak. “Het ging zo: ‘Spreek’ - klap - ‘me’ - klap - ‘niet’- klap - ‘tegen’ - klap - ‘ik’ - klap -’ben’ - klap - ‘de’ - klap - ‘Queen’”, beschrijft de nobele zanger. “Toen ging hij weg en merkte de Queen me op. Ze knipoogde even en ging verder.”