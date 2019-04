Eindelijk terecht: verdwenen Marokkaanse prinses Salma duikt na zestien maanden weer op



Redactie

09 april 2019

11u00

Bron: Story/AD 0 Royalty Lalla Salma, de (ex-?)vrouw van koning Mohammed VI van Marokko, is voor het eerst sinds december 2017 terug gezien. Zopas doken zeer vage amateurbeelden op van de prinses en haar dochter Lalla Khadija op het wereldberoemde Djemaa el Fna in Marrakech, het drukste plein van Afrika.

Volgens verschillende Marokkaanse media was ze samen met haar dochter Lalla Khadija op het bekende plein Djemaa el Fna in Marrakesh, waar ze samen een hapje zouden hebben gegeten in een restaurant. De onduidelijke foto’s bieden echter weinig aanknopingspunten. Wel is er veel bewaking te zien.

Lalla Salma was sinds eind 2017 niet meer in het openbaar verschenen. Haar afwezigheid viel pas echt op toen de koning een hartoperatie onderging in Parijs en zij ontbrak op de familiefoto’s die bij zijn ziekbed werden gemaakt en naderhand door het hof verspreid. Dat bracht een hele stroom berichten en geruchten op gang, waarbij werd gesproken van een eventuele scheiding tussen Lalla Salma en Mohammed (55).

Het Marokkaanse hof heeft nooit een verklaring uitgegeven over de afwezigheid van Lalla Salma. Ook niet toen ze er niet bij was toen het Spaanse koningspaar en later de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan op bezoek kwamen. Lalla Salma, die de titel van prinses kreeg, was de eerste echtgenote van een Marokkaanse vorst die in het openbaar werd gezien en haar man ook in het buitenland vertegenwoordigde. Zo was ze in april 2013 bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

LALLA SALMA FAIT SON APPARITION A JAMÂA EL FNA EN COMPAGNIE DE LALLA KHADIJA pic.twitter.com/vxtHqSrGWI MarocOnline(@ maroc_online) link