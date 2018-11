Egoïstisch, gepamperd en aartslui: waarom prins Charles zo omstreden is Suse van Kleef

12 november 2018

14u05

Bron: AD 0 Royalty Hij is de oudste troonopvolger in de Britse geschiedenis: woensdag wordt prins Charles 70 jaar. Toch lijkt het er niet op dat hij op korte termijn koning zal worden: Queen Elizabeth zit nog altijd stevig op haar troon.

Echt lekker ligt prins Charles niet bij zijn toekomstige onderdanen: minder dan de helft van de Britten is positief over hem. Het bewogen huwelijk met de populaire Diana en de veelbesproken buitenechtelijke affaire met zijn huidige vrouw Camilla zorgden voor diepe deuken in zijn imago. Daarnaast zou hij veel te uitgesproken zijn, en denken sommige Britten dat Charles aartslui en verwend is.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN