Eerste homohuwelijk in Britse koninklijke familie KD

18 juni 2018

12u08

Bron: OutTV 0 Royalty Een historische gebeurtenis staat te gebeuren aan het Britse Hof. Lord Ivar Mountbatten, de achterneef van de Queen, trouwt binnenkort met zijn vriend. Het wordt het eerste homohuwelijk ooit binnen de Britse koninklijke familie.

Lord Ivar Mountbatten kwam in 2016 publiekelijk uit de kast als homoseksueel. Nu trouwt hij met zijn toenmalige vriend, James Coyle. De achterneef van koningin Elisabeth zorgt zo voor het eerste homohuwelijk in de geschiedenis van het Britse hof. De twee trouwen binnenkort in een privékapel op het landgoed van Lord Ivar.

Voor Lord Ivar is het niet de eerste keer dat hij in het huwelijksbootje stapt. Hij trouwde eerder al met Lady Penny Mountbatten. Samen heeft het stel drie kinderen. Het ex-koppel ging acht jaar geleden uit elkaar als vrienden. Zijn ex-vrouw steunt het homohuwelijk volledig, meer zelfs: Penny zal haar ex-man weggeven aan het altaar. Het idee kwam van hun dochters, die hun vader eveneens steunen.