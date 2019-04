Eerst de baby, dan de brexit SD/Bob van Huët

07 april 2019

09u38

Bron: AD 0 Royalty Vergeet de brexit, in Groot-Brittannië gaat het dezer dagen maar over één ding: de nakende komst van een nieuwe koninklijke baby. Meghan Markle, de hertogin van Sussex en echtgenote van prins Harry, staat op punt van bevallen.

Media, fans van het koningshuis, maar ook bookmakers en fabrikanten van kleding en allerhande gadgets wrijven zich in de handen. Een koninklijke baby is goed voor de zaken. Wanneer de baby precies geboren wordt, is niet geweten. Wel dat het slechts een kwestie van dagen is. Of het een jongen of een meisje wordt, is volgens de kranten zelfs voor de aanstaande ouders nog een raadsel.

Dat is uiteraard goed nieuws voor de bookmakers die flinke inzetten noteren op de namen Victoria, Alice en Diana voor als het een meisje wordt. Albert, Philip en Arthur scoren goed als het een jongen is. Uiteraard kun je gokken op het exacte tijdstip van de geboorte en het gewicht van de spruit. Megan-watchers voorzien een dochter, aangezien de hertogin ‘zwaar zwanger’ zou zijn.

Fanatiekelingen hebben al een plekje ingenomen tegenover de Lindo Wing van het St. Mary’s Hospital in Londen, waar ook haar schoonzus Kate beviel van haar drie kinderen. De prinsen Harry en William zagen daar ook het levenslicht. Naar verluidt is personeel van de afdeling al gevraagd even geen verlof op te nemen.