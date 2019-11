Eenzame Koningsdag voor koning Albert: Laurent, Claire en Astrid sturen hun kat PhG

07 november 2019

20u00 0 Royalty Op 15 november vieren de Belgische royals Koningsdag met een Te Deum in Brussel. Al vieren ze dat dit jaar met opvallend weinig familieleden. Koning Albert en koningin Paola zullen aanwezig zijn, maar al hun kinderen sturen hun kat. Enkel schoonzoon prins Lorenz heeft ook zijn komst aangekondigd.

Alleen koning Albert, koningin Paola en prins Lorenz wonen op Koningsdag het Te Deum bij in de kathedraal in Brussel. Prinses Astrid heeft een goede reden om afwezig te zijn. Zij leidt op dat moment een economische zending met meer dan 600 zakenmensen naar China. Laurent en Claire, die vorig jaar wel de kerkdienst bijwoonden, waren ook nu uitgenodigd, maar lieten weten niet aanwezig te zullen zijn. Een reden daarvoor is niet gekend. Koning Filip en koningin Mathilde zijn nooit aanwezig op het Te Deum op Koningsdag omdat het niet gebruikelijk is dat de vorsten zichzelf vieren.