Een zoon, miljoenen op de bank en een gedumpte ex-verloofde: wie is Edoardo, de toekomstige van prinses Beatrice? Korneel Dobbels

27 september 2019

15u01

Bron: Daily Mail 0 Royalty De Britse prinses Beatrice (31) is verloofd met de steenrijke vastgoedmagnaat Edoardo Mapelli Mozzi (34). Het koppel is samen sinds november 2018 en plant een huwelijk in 2020. Maar wie is Edoardo eigenlijk? In Groot-Brittannië raken ze niet uitgepraat over de toekomstige ‘royal’ die het hart van z’n vorige verloofde, met wie hij een zoontje heeft, brak.

Prinses Beatrice is in de zevende hemel met haar verloving. “Ik ben zo blij en kan niet wachten om getrouwd te zijn”, liet ze optekenen na het nieuws van haar lonkende trouwpartij. De dochter van prins Andrew en hertogin Sarah Ferguson verloofde zich eerder deze maand met haar vriend Edoardo - Edo voor de vrienden - in het zonnige Italië. Niet toevallig, want de familie van Edoardo behoort tot de adelstand in dat land. Zelf beschikt hij echter enkel over de Britse nationaliteit.

De verloving komt er snel, want het koppel is nog geen jaar samen. Zelfs Beatrices neef, prins Harry, en Meghan Markle, die ook vrij snel aankondigden in het huwelijksbootje te willen stappen, hadden meer geduld. Harry ging pas na een jaar op z'n knie zitten voor de gewezen Amerikaanse actrice. Harry’s broer, prins William, verloor zijn hart acht jaar vóór dé vraag aan Kate Middleton. Prinses Eugenie, de zus van prinses Beatrice, had al een relatie van zeven jaar op de teller staan toen ze zich verloofde met haar echtgenoot Jack Brooksbank. Dat Edoardo zich zo snel verloofd heeft met de Britse prinses, moet voor één iemand heel pijnlijk zijn: Dara Huang. Zij verloofde zich eerder met ‘haar’ Edo, de man met wie ze ook een zoontje deelt. Voor ze het wist, was de liefde echter voorbij en verbrak hij de verloving.

De entourage van Edoardo beklemtoont dat zijn verloving met Dara niet door het toedoen van Beatrice werd verbroken. Naar verluidt zou het oog van de prinses pas zes maanden na de breuk op hem gevallen zijn. “Beatrice zou nooit het geluk van een ander koppel kapot proberen te maken, zeker niet als dat koppel een kind heeft”, verdedigt een kennis haar. Of die versie van de feiten klopt, is onmogelijk te achterhalen. Toen het nieuws naar buiten kwam dat Beatrice een koppel vormde met Edoardo, wist de familie van Dara naar eigen zeggen niet eens dat er sprake was van een breuk. Zij beweren dat de Chinees-Amerikaanse architecte op dat moment zelfs nog samenwoonde met Edo. “Ik denk dat Dara het verborgen hield omdat ze ons niet verdrietig wilde maken. Eerlijk, ik ben geschokt. Ik hou van Edo en zijn familie. Waarom moest dit toch gebeuren? Ik ben er kapot van”, reageerde Lily, de moeder van Dara, nadat ze geconfronteerd werd met de nieuwsberichten.

Breuk verteerd

Ondertussen is de breuk wel verteerd, want in een eerste reactie op het nieuws zegt Dara blij te zijn voor haar ex-geliefde. “Ik wens Edo en Beatrice het beste. Ik kijk ernaar uit om onze families te verenigen”, laat ze weten. Beatrice krijgt er naast een echtgenoot namelijk ook een stiefzoontje Christopher Woolf (ook wel Wolfie genoemd, nvdr.) bij en die zal ze moeten delen met de biologische moeder.

Prinses Beatrice wordt zo de eerste ‘royal’ van haar generatie die zichzelf stiefmoeder mag noemen. Voorheen was hertogin Camilla, de echtgenote van kroonprins Charles en de stiefmoeder van prins William en prins Harry, de enige stiefmoeder aan het Britse hof. Dat lijkt haar of haar familie niet te deren. De eerste reacties op het nieuws zijn overweldigend positief. “Wij zijn de trotse ouders van een prachtige dochter die de liefde gevonden heeft bij een trouwe jongeman”, reageren prins Andrew en hertogin Sarah enthousiast. Ook zus Eugenie is enthousiast.

Gescheiden ouders

Edoardo weet wat het is om op te groeien met gescheiden ouders. Zijn ouders gingen uiteen toen hij en zijn oudere zus zelf nog kleine kinderen waren. Zijn moeder hertrouwde toen hij zes jaar oud was. Haar tweede echtgenoot, met wie ze een zoon heeft, stierf in 2011, waarna ze zes jaar later nog eens in het huwelijksbootje stapte. Ook zijn vader hertrouwde, al zal dat Edo worst gewezen zijn. Toen politicus Christopher Shale, zijn stiefvader, in 2011 overleed sprak Edoardo de volgende woorden uit: “Hij was als een vader voor mij, de enige vader die ik ooit gekend heb en de beste vader die ik ooit had kunnen hebben.” Opmerkelijk detail: prinses Beatrice was aanwezig op de uitvaartplechtigheid van Edo’s stiefvader. Als vooraanstaande politicus was hij gekend bij het Britse hof. In een ver verleden was hertogin Sarah zelfs ooit de secretaresse van Christopher Shale. Naast collega’s waren ze echter vooral vrienden. De hertogin is meter van Edoardo’s halfbroer Alby. Dat de broer van haar peetzoon nu trouwt met haar dochter leest als een sprookje.

Rijkdom

Hoewel de meeste prinsessen in sprookjes met een prins trouwen, doet Beatrice dat niet. Al kent haar verloofde wel prinselijke rijkdom. Hij is een multi-miljonair met zijn eigen bedrijf dat gespecialiseerd is in vastgoed. Zijn bedrijf Banda creëert naar eigen zeggen “exceptionele huizen”. “Niemand van mijn leeftijd doet mij dit na”, pochte de rijke man enkele jaren geleden. Op z’n centen hoeft Edoardo voor de bruiloft dus niet te kijken. En dat doet hij naar verluidt ook niet. De verlovingsring die hij aan Beatrice schonk, heeft een geschatte waarde van 100.000 Britse pond. Omgerekend komt dat neer op een slordige 112.000 euro.