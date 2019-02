Een vechtscheiding, een afwezige schoonmoeder

en nog steeds geen opvolger: intriges aan het Luxemburgse hof Mario Danneels

01 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 Royalty Prinses Stéphanie begroef in Henegouwen haar vader zonder schoonmoeder groothertogin María Teresa, zij en haar man, kroonprins Guillaume, zijn nog steeds kinderloos en prins Louis stuurt zijn furieuze ex met een kluitje in het riet. Wat is er aan de hand aan het Luxemburgse hof?

Twee weken geleden liep een aangeslagen erfgroothertogin Stéphanie, de Belgische vrouw van kroonprins Guillaume, in Anvaing achter de lijkkist van haar vader. Graaf Philippe de Lannoy overleed op 10 januari op 96-jarige leeftijd. Koningin Mathilde tekende present op de uitvaart in het Henegouwse dorpje, waar Stéphanie in het familiekasteel opgroeide. Niet verwonderlijk, want koning Filip en Guillaumes vader, groothertog Henri, zijn volle neven en de Belgische en Luxemburgse royals zoeken elkaar privé vaak op. Henri zelf was er ook, vergezeld van zijn kinderen prins Louis en prinses Alexandra, en zijn zus en broer. Grote afwezige: groothertogin María Teresa. Zij koos ervoor een prijs te gaan uitreiken en werd nadien bedolven onder de kritiek. Het is het minste van de familieperikelen: Tessy Antony, ex-vrouw van prins Louis, komt erg bekaaid uit hun echtscheiding en maakt aanstalten om terug te vechten.

