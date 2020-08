Een subtiele verwijzing naar broer William? Prins Harry benadrukt belang van genegenheid tijdens coronacrisis TDS

17 augustus 2020

15u54 0 Royalty Volgens prins Harry (35) is het tijdens de coronacrisis enorm belangrijk om veel contact met je vrienden te houden. De hertog van Sussex sprak hierover in een Zoom-gesprek met meerdere oud-deelnemers van de Invictus Games. In het gesprek benadrukte hij het belang van een gemeenschap tijdens de coronacrisis.

“Het is zo belangrijk te weten dat als je een slechte dag hebt gehad, een slechte week of een ander verlies moet verwerken, er een handvol mensen is die je kunt bereiken”, vertelt Harry. Hij benadrukt daarbij dat het net zo belangrijk is om contact op te nemen met vrienden van wie je misschien al een tijdje niets hebt gehoord: “Dan weet je dat het eerste dat je moet doen is om contact met ze op te nemen.”

Vraag is natuurlijk: gaat het om een subtiele verwijzing naar zijn broer prins William (38), met wie de relatie verstoord raakte? Alles lijkt er volgens Britse royaltykenners op te wijzen. Ooit waren Harry en William dan ook onafscheidelijk: na de dood van hun moeder, prinses Diana, klitten de twee broers samen en steunden ze op elkaar. Maar de afgelopen jaren groeiden ze steeds verder uit elkaar. En die verwijdering zette zich volgens ingewijden al in lang voordat Meghan Markle (39) op het toneel verscheen.

Leegte

In 2015 verliet prins Harry na tien jaar het leger. Hij vocht onder meer twee keer in Afghanistan. Het einde van zijn militaire carrière liet een leegte achter, en Harry maakte er geen geheim van dat hij het moeilijk had om zich aan te passen aan het ‘gewone’ leven. Zo vertelde hij in 2017 al dat hij erover nadacht om weg te gaan bij The Firm, zoals het Britse koningshuis genoemd wordt. “Ik had het gevoel dat ik weg wilde, maar besloot om toch te blijven en een rol voor mezelf uit te werken.”

Die rol vond hij in de samenwerking met zijn broer en diens vrouw Kate (38), al voelde hij zich al snel het vijfde wiel aan de wagen. “Het hielp ook niet dat telkens hij aan hun gedeelde werknemers in Kensington Palace vroeg om iets te doen, ze het vaak te druk hadden met ‘belangrijker’ werk van de hertog van Cambridge, die per slot van rekening op een dag koning zal worden”, klonk het.

Tevergeefse hoop

Met de komst van Meghan zouden de verhoudingen opnieuw in evenwicht komen, was de hoop. Maar helaas zorgde de Amerikaanse niet voor de gehoopte verzoening. Integendeel. Wanneer Harry zijn familie vertelde dat hij met haar wilde trouwen, herinnerde William zijn broer aan het advies van hun moeder: om niet te snel in het huwelijksbootje te stappen. “Je kent haar nog niet zo lang. Ben je zeker dat je het juiste doet?”, vroeg hij. Dat schoot bij Harry in het foute keelgat. Want waarom steunde zijn broer hem niet?

De breuk werd pas echt duidelijk in het interview dat ze afgelopen oktober in Zuid-Afrika gaven. Zo zei Harry over zijn broer: “We bevinden ons zeker op verschillende paden. We zien elkaar niet zo vaak als vroeger omdat we het allebei zo druk hebben, maar ik houd erg van hem. Als broers heb je goede en slechte dagen.”

