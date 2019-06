Een nanny, zwijgcontract en de ruzie tussen prins Harry en William: het ‘nieuwe’ leven van Meghan Markle als moeder TDS

Bron: Entertainment Tonight 0 Royalty Vijf weken nadat Meghan Markle (37) en prins Harry (34) hun eerste kindje hebben mogen verwelkomen, ziet hun leven er al compleet anders uit. Volgens de Britse royalty-experte Katie Nicholl eist het ouderschap dan ook zijn tol en hebben Meghan en Harry daarom beslist een nanny in te schakelen. Baby Archie zou evenwel ook voor heel wat positieve ontwikkelingen zorgen: volgens de royaltydeskundige konden prins William en Harry hun ruzie eindelijk bijleggen door de komst van de baby.

Maar eerst naar dé vraag die royaltyfans zich al weken stellen: waar is Doria Ragland, Meghans moeder? De band tussen de twee leek bijzonder close en Doria was in tegenstelling tot de andere familieleden van Meghan aanwezig op haar bruiloft. Meghans moeder is lerares en ze was vastberaden om Meghan te helpen bij de geboorte en opvoeding van haar eerste kindje. Maar volgens royaltydeskundige Katie Nicholl is dat plan intussen gewijzigd.

Zij stelt dat Doris intussen al een tijdje terug in haar woonplaats Los Angeles verblijft en dat Meghan en Harry hebben beslist om alsnog een nanny in te schakelen. “En ik heb van bronnen binnen het paleis vernomen dat het kindermeisje een zeer uitgebreid zwijgcontract heeft moeten ondertekenen”, aldus Nicholl. Ze weet echter dat Meghan ondanks de hulp van een nanny te kampen krijgt met slapeloze nachten. “Ze is iedere nacht op om Archie te voeden, wanneer de baby daar om vraagt. Blijkbaar is Archie een erg hongerig kindje.”

Onverzorgde look

Volgens de royaltydeskundige zijn de zware nachten met de baby ook de reden dat Meghan er de laatste dagen wat “onverzorgd” uitziet. De Hertogin maakte afgelopen weekend tijdens de officiële verjaardag van de Queen haar eerste publieke verschijning sinds de geboorte van haar zoon, maar kreeg meteen kritiek op haar look.

“Meghan zit niet in fitness zoals sommige andere nieuwe mama’s. Ze smult van haar eerste weken als moeder en is niet gehaast om weer in haar oude maten te passen”, klinkt het. “Er zijn geen trainingen, ze wordt niet gewogen. Ze geniet gewoon van haar tijd en is lief voor zichzelf.”

Er was het afgelopen weekend ook heel wat te doen om de ring die Meghan droeg tijdens het evenement. “Het is een geschenk van prins Harry”, weet de royalty-experte. “Ze draagt een nieuwe eeuwigheidsring onder haar trouwring, een ring die staat voor ultieme liefde en trouw. Sommigen dachten dat het om een push present ging, maar in feite was het een geschenk van Harry om hun eerste jaar huwelijk te vieren.”

(lees verder onder de foto)

Ruzie bijgelegd

Katie Nicholl meent ook dat de lucht tussen prins William en Harry intussen is opgeklaard. Volgens Nicholl was er gedurende een lange tijd wel degelijk sprake van ruzie, en was er een grote afstand ontstaan tussen de prinsen. “De broers hebben zeker ruzie gehad, ja. Ik heb vernomen dat de twee op een gegeven moment zelfs niet meer met elkaar wilden praten. Nu Archie er is wordt hun relatie enkel beter. William is erg trots op zijn broer en het feit dat Harry nu vader is.”

Sinds prins Harry en Meghan voor het eerst ouders zijn geworden, zouden prins William en Kate zich bovendien ook openstellen om het koppel te helpen waar nodig. “Ik heb vernomen dat Kate zichzelf heeft aangeboden mocht Meghan hulp nodig hebben. Kate heeft verteld dat ze klaarstaat voor haar schoonzus”, aldus Katie.