Eén jaar na zijn dood blijft prins Henrik het Deense hof verdelen: zijn kasteel is de inzet van een zure erfeniskwestie

Bron: Story 0 Royalty Een jaar geleden werd de Deense koningin Margrethe weduwe. Sindsdien lijkt het leven aan het Deense hof gewoon door te gaan. “In onze familie rouwen we op onze manier”, zegt prins Joachim daarover. Maar achter de schermen vechten hij en zijn broer Frederik een bittere erfeniskwestie uit.

Het Deense hof verloor een jaar geleden een heel stuk van zijn glans en kleur door het overlijden van prins Henrik, de man van koningin Margrethe II en de vader van de prinsen Frederik en Joachim. Op de eerste verjaardag van dat overlijden wonen weduwe Margrethe en haar gezin vandaag, woensdag, een herdenkingsconcert bij, maar al bij al draaide het hof in Kopenhagen het afgelopen jaar vrij ongestoord verder. Prins Henrik was bij zijn overlijden al twee jaar met pensioen en leed aan dementie, wat zijn buitengewone uitbarsting in de zomer voor zijn dood verklaart: hij foeterde dat zijn vrouw “hem voor de gek hield” omdat hij nooit koning was geworden, en besloot niet naast Margrethe begraven te willen worden. Die wens werd gerespecteerd en Henriks as werd uitgestrooid, maar de rest van zijn nalatenschap blijft voor beroering zorgen. De prins wou zijn Zuid-Franse wijnkasteel aan zijn oudste zoon Frederik schenken, maar prins Joachim, die met een Française is gehuwd, aast er nu ook op, met een pijnlijke erfeniskwestie tussen de broers tot gevolg.

