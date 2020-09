Een harem in Duitsland en amper 6 dagen in eigen land: zo regeert koning Rama X van Thailand Redactie

06 september 2020

10u34

Bron: Telegraaf 18 Royalty Koning Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (68), ook wel Rama X genoemd, keert binnenkort even terug naar Thailand. Het zou het aantal dagen dat de excentrieke vorst, die eerder deze week nog in het nieuws kwam omdat hij zijn gevallen bijvrouw plots uit de gevangenis liet halen, in zijn eigen land doorbracht op 6 brengen.



Uit vluchtgegevens van Thai Airways blijkt dat de koning op 24 september de festiviteiten ter ere van zijn overleden grootvader Mahidol zal bijwonen. Er staat die dag immers een speciale vlucht van Zürich naar Bangkok gepland. De koning zelf woont in Duitsland, maar zijn vrouw Suthida verblijft in Zwitserland. Omdat de Zwitsers ook meer bereid zijn om tegemoet te komen aan de veiligheidseisen van Rama X - zo wil hij dat alle camera’s op de luchthaven tijdelijk uitgeschakeld worden als hij er is -, worden zijn privé-vluchten naar Thailand altijd vanop Zürich ingelegd. De Thaise koning laat overigens steeds een groter vliegtuig overkomen vanuit zijn thuisland om hem op te halen, aangezien de twee Boeings 737 die hij in Duitsland ter beschikking heeft de afstand niet in één keer kunnen afleggen. En Rama X vliegt nu eenmaal graag rechtstreeks.

Hoewel Rama officieel het regerende staatshoofd van Thailand is, is hij daar dit jaar nog maar zes keer geweest, telkens voor minder dan 24 uur. De koning verblijft al maanden in een luxehotel in de mondaine Beierse wintersportplaats Garmisch-Partenkirchen, dat volledig voor hem afgesloten werd. Hij houdt er zich op met een twintigtal leden van zijn harem, die allemaal een militaire rang van hem kregen, alsook een nummer om hun plek in de rangschikking van de harem aan te duiden. Of ze daar allemaal vrijwillig wonen, is niet geweten. De entourage en security van de vorst zouden ook voor best wat overlast zorgen, iets waar de buurtbewoners niet blij mee zijn. En ook in zijn thuisland krijgt de koning steeds meer kritiek over zijn fratsen en uitspattingen. Iets waar Rama X naar verluidt razend over is: de overheid doet zijn uiterste best om geruchten en kritiek de kop in te drukken, maar dat lukt steeds minder goed. Jongere Thai worden ook steeds creatiever in het camoufleren van kritiek, waardoor de autoriteiten achter de feiten aan lopen.

Ondanks het feit dat Rama X zich zelden in eigen land vertoont, houdt hij de regerende touwtjes toch stevig in handen. Waar de Thaise koningen voor zijn aanstelling een eerder kleine rol speelden in het effectieve besturen van het land, wist Vajiralongkorn zijn macht in de laatste paar jaar serieus uit te breiden. Zo trok hij het beheren van de koninklijke schatkist naar zich toe, uit de handen van het ministerie van Financiën. Het zou gaan om een slordige 33 miljard dollar. Rama X breidde ook het leger, waar hij hoofd van is, serieus uit. Hij zette een vrijwilligerskorps op poten en liet 5 miljoen mensen zich daarvoor inschrijven. Hij overlegt ook niet met zijn adviseurs, maar stuurt hen enkel in zijn naam naar officiële gelegenheden. Wie hem in de weg staat, verdwijnt in de gevangenis of gewoon van de aardbol. Publieke kritiek op het koningshuis is overigens verboden in Thailand: daar kan je tot 15 jaar cel voor krijgen.

Gevallen maîtresse

Eerder deze week veroorzaakte Rama nog ophef toen hij plots zijn minnares, Sineenat ‘Koi’ Wongvajirapakdi (35) uit de gevangenis liet halen. Toen hij haar vorig jaar in oktober de status van officiële bijvrouw gaf, verbaasde hij vriend en vijand. Sineenat raakte die titel van ‘koninklijke gemalin’ echter al snel weer kwijt. Sineenat was volgens het paleis “te ambitieus”, “begreep de gewoonten en tradities aan het Thaise hof niet” en “probeerde zich te verheffen tot de status van de koningin”, aldus een verklaring. De jonge vrouw werd uitgespuwd door het hof, ontheven van al haar titels en in de gevangenis gegooid. Sindsdien werd geen woord meer over haar gerept.

Tot deze week dus, toen de koning klaarblijkelijk spijt had van die beslissing. Ze werd vrijgelaten en meteen op het vliegtuig naar München gezet, waar Rama X haar hoogstpersoonlijk verwelkomd zou hebben. Hij vaardigde ook een koninklijk bevel uit om haar titels in ere te herstellen. Volgens Thaise media is haar staat van dienst weer onberispelijk en doet de monarchie alsof er nooit iets gebeurd is. Of ze ook mee richting Thailand reist later deze maand is niet geweten.

Of haar terugkeer iets is waar Sineenat blij om moet zijn, valt nog af te wachten. Rama X heeft immers geen veelbelovende geschiedenis met de vrouwen in zijn leven. Koningin Suthida, de voormalige lijfwacht die de koning vorig jaar in mei huwde, is al zijn vierde echtgenote, en het lot van haar voorgangers kan je allerminst rooskleurig noemen.

