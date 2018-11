Een frisse wind? Zeg maar gerust een tornado: hoe Meghan Markle Buckingham Palace op zijn kop zet TK

18 november 2018

11u06

Bron: Daily Mail 0 Royalty Morgen is het exact zes maanden geleden dat Meghan Markle in het huwelijksbootje stapte met prins Harry en zo in één klap een Britse hertogin werd. Ze schreef daarmee een stukje geschiedenis, want ze is naar koninklijke maatstaven een opmerkelijke keuze: ze is gescheiden, Amerikaanse en heeft Afro-Amerikaanse roots. Het was dan ook te verwachten dat de 37-jarige actrice een frisse wind zou doen waaien door Buckingham Palace. Maar zes maanden na het huwelijk lijkt die frisse wind eigenlijk meer op een tornado, zo wordt gefluisterd in het paleis.

Ze komt lief en charmant voor de dag, maar volgens ingewijden is Meghan Markle allesbehalve een doetje. Ze weet wat ze wil en zet dan ook alles op alles om haar zin te krijgen. Zo bleek uit het nieuwe boek van verslaggever Robert Jobson - ‘Charles At Seventy’ - dat Meghan nog voor haar huwelijk al in aanvaring kwam met de Queen. Volgens insiders had de toekomstige hertogin haar zinnen gezet op een tiara met smaragden, maar wilde koningin Elizabeth haar die niet uitlenen.

“De herkomst van de tiara kon niet worden vastgesteld. Er waren zorgen dat het kostbare sieraad oorspronkelijk uit Rusland kon komen”, aldus de insider. “Er vond een verhitte discussie plaats die de Queen ertoe bracht met Harry te praten. Ze zei: ‘Meghan kan niet altijd haar zin krijgen. Ze zal de tiara dragen die ik haar geef’.” En zo geschiedde: Meghan droeg uiteindelijk een tiara met diamanten die was uitgekozen door de Queen.

Vooruitstrevende fashion

In de kwestie rond de tiara is Meghan dus geplooid, maar op modevlak doet ze verder vooral haar ding. Het paleis, dat nogal gesteld is op protocol, schuifelt soms ongemakkelijk bij de kledingkeuzes van de nieuwe royal. De zwangere Meghan durft immers regelmatig de regels met de voeten te treden. Zo was de Queen naar verluidt erg verbaasd over hoe maagdelijk wit de trouwjurk van haar nieuwe kleindochter wel was. Ze was immers toch een gescheiden vrouw?

En ook na haar huwelijk blijft Meghan de modeprotocollen aan haar laars lappen. “Ze krijgt regelmatig te horen dat ze zich minder als een Hollywoodster moet kleden en meer als een lid van de koninklijke familie”, klinkt het bij ingewijden. Vooral de gewoonte van Meghan om zwart te dragen - iets wat royals enkel doen als ze in de rouw zijn - wordt op misprijzen onthaald. De jurk die ze droeg tijdens een optreden van de musical Hamilton is daar een goed voorbeeld van: de zwarte kleur, de moderne tuxedo-snit en de wel erg korte rok zijn eigenlijk niet toegestaan.

Was the tuxedo dress Meghan wore to see Hamilton a tribute to her late mother-in-law Princess Diana?https://t.co/wUqJgTlbgn pic.twitter.com/L3bwghrjAJ ES Lifestyle(@ ESLifeandStyle) link

In juni ging Meghan overigens opnieuw in tegen de Queen. Toen ze samen in het openbaar verschenen tijdens een bezoek aan Runcorn, kreeg Meghan op voorhand te horen dat de koningin besloten had om een hoed te dragen. Volgens het protocol moest Meghan dan haar voorbeeld volgen. De kersverse hertogin had daar echter geen zin in en weigerde pertinent om een hoofddeksel op te zetten. En ze kreeg het ook voor elkaar: er was op haar hoofd geen hoed te bespeuren tijdens het evenement.

Rechttoe rechtaan

Niet alleen haar stijlkeuzes, maar ook haar ‘Amerikaanse energie’ zorgt in het paleis voor onrust. Volgens insiders werkt Meghan er hard aan om haar rol als hertogin een goede invulling te geven en haar plaats in het koningshuis te veroveren, maar doet ze dat allerminst op een subtiele manier. Ze zou elke ochtend rond vijf uur al uit de veren zijn en bestookt haar werknemers dan met een stroom aan ideeën en opdrachten. “Zes tot zeven sms’jes per dag stuurt ze naar haar personeel”, klinkt het bij ingewijden. Ook zou ze ‘undercover’ heel wat belangrijke mensen ontmoeten, vooral personen die zich inzetten voor het goede doel. Het paleis, dat gewoon is dat alles op een kalme en statige manier verloopt, kan daar maar moeilijk mee om.

Niemand wil echt gezegd hebben dat Meghan divagedrag vertoont, maar het is wel een feit dat de afgelopen zes maanden al drie persoonlijke assistenten van het koppel ontslag hebben genomen. Meghans persoonlijke assistente, Melissa (enkel haar voornaam is bekend), heeft recent haar job vaarwel gezegd. Ook de rechterhand van prins Harry, Edward Lane Fox, nam ontslag na meer dan vijftien jaar dienst. En ten slotte kondigde Samantha Cohen, de privésecretaris van Harry en Meghan, na meer dan 20 jaar haar afscheid aan. Een insider beweerde tegenover de Daily Mail dat het een alarmerende trend is. “Een staflid verliezen, kan iedereen overkomen. Maar het vertrek van drie personen op een paar maanden tijd begint op een echte stormloop richting uitgang te lijken.”

Hollywoodvrienden

Het is duidelijk dat Meghan het moeilijk heeft om haar oude leven los te laten en in het strenge gareel van het Britse koningshuis te lopen. Ze weigert bepaalde dingen op te geven, waaronder haar beroemde Hollywoodvrienden. Ze spreekt bijvoorbeeld nog regelmatig af met tenisster Serena Williams, die ook aanwezig was op het huwelijk. En Harry en Meghan brachten onlangs nog een weekend door op het landgoed van George Clooney en zijn vrouw Amal in Italië. Naar verluidt zouden Meghan en Amal het daar uitgebreid gehad hebben over hun (toekomstige) kinderen.

Meghan omringt zich ook met raadgevers die niet afkomstig zijn uit de omgeving van het paleis. Als ze iemands mening wil, vraagt ze die aan Lindsay Roth, een van haar oudste vriendinnen die ze op de universiteit leerde kennen. Ook styliste Jessica Mulroney, die Meghan en Harry aan elkaar gekoppeld zou hebben, heeft veel invloed op de hertogin. Zij koos bijvoorbeeld alle outfits voor de Australische tour uit. En dan is er ook nog haar moeder Doria, die regelmatig op bezoek komt en overweegt om naar Groot-Brittannië te verhuizen eens haar kleinkind er is. De invloed van Doria kan echter wél op goedkeuren van de Queen rekenen: die zou haar zelfs uitgenodigd hebben om Kerstmis te vieren met de koninklijke familie.

Verhuizen?

Het ziet er ook niet naar uit dat de afstand tussen de koninklijke familie en Meghan snel veel kleiner zal worden. Er wordt gefluisterd dat zij en Harry plannen hebben om te verhuizen, verder weg van de rest van de familie. Tot nu toe werd altijd gedacht dat het koppel zou intrekken in een luxueus appartement met 21 kamers in Kensington Palace eens hun kindje geboren is - letterlijk naast de deur van prins William en Kate Middleton. Maar de hertog die daar nu woont, zou niet willen vertrekken, en Meghan zou het naar verluidt niet erg vinden om een stuk verder weg te gaan wonen. Het zou kunnen dat zij en Harry in St. James’s Palace belanden, aan de andere kant van het koninklijke gebied in Londen.

En dan is er nog het buitenverblijf van Meghan en Harry. De twee kregen bij hun huwelijk van de Queen het private York Cottage op het Sandrigham Estate in Norfolk cadeau, maar dat buitenverblijf zou Meghan niet kunnen bekoren. Zij en prins Harry zouden intussen een huurcontract voor twee jaar getekend hebben voor een landgoed in de Cotswolds. Dat ligt niet ver van Soho Farmhouse, een exclusief hotel waar heel wat celebrities over de vloer komen. En niet toevallig ook een plek waar Meghan graag kwam voor ze met Harry huwde.