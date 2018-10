Echtscheiding op til in Spanje? Koning Felipe pikt het gestook van Letizia niet langer Mario Danneels

13 oktober 2018

16u03

Bron: Story 7 Royalty Het gaat van kwaad naar erger met de reputatie van koningin Letizia (46) van Spanje. Koning Felipe VI (50) is intussen zo verscheurd tussen zijn dominante vrouw en zijn moeder Sofía dat geruchten over een echtscheiding steeds luider klinken.

Het zijn geen fijne tijden voor koningin Letizia. Tijdens een werkbezoek twee weken geleden werd ze uitgejouwd door de menigte met de kreet "Leve de republiek!". En amper enkele dagen later was er al opnieuw heibel: de gewezen journaliste was bereid om na een sportwedstrijd een reactie voor de camera te geven, maar liep brutaal uit beeld toen de interviewer haar tutoyeerde. Twee gebeurtenissen die Letizia's reputatie geen deugd doen, en die is al beneden alle peil sinds de openlijke confrontatie met koningin Sofía afgelopen Pasen. Sindsdien worden de aanvallen in de Spaanse pers opgevoerd. Letizia zou haar schoonmoeder zodanig slecht behandelen dat Sofía haar eetlust verloor en zelfs psychologische bijstand nodig heeft.

Berekend en kil

De steun voor de monarchie is een heikele kwestie in Spanje, maar het volk is en blijft dol op de veelgeplaagde koningin Sofía. Zij heeft zich ondanks de legendarische ontrouw en vernederingen van echtgenoot Juan Carlos altijd feilloos ingezet voor haar land. Sinds in april beelden de wereld rondgingen waarop te zien is hoe Letizia haar schoonmoeder belet te poseren met de infantes Leonor en Sofía, haar dochters met koning Felipe, wordt de jongere vorstin uitgespuwd. Het personeel van het Zarzuela-paleis zou zelfs gedreigd hebben het werk neer te leggen omdat ze niet langer willen gedicteerd worden door de berekende, kille en overdreven perfectionistische vorstin. Het blad Periodista Digital weet dat koningin Sofía zo lijdt onder het feit dat ze door Letizia's toedoen amper nog contact heeft met haar kleindochters, dat ze het stalpersoneel stiekem vroeg de meisjes te mogen zien tijdens hun lessen paardrijden. Toen Letizia dat ontdekte, dreigde ze met ontslag van het personeel. Nog volgens het blad is de moeder van koning Felipe zo aangeslagen door de situatie dat "de medische ploeg van het hof zich absoluut zorgen maakt."

(Lees verder onder de foto)

Gestolen gesprekken

Dat het tussen koning Felipe en zijn vrouw Letizia geen rozengeur en maneschijn is, is geen geheim. Vijf jaar geleden moest het hof zelfs officieel erkennen dat ze "zoals elk koppel hun hoogtes en laagtes kennen". Maar sinds enkele maanden zijn er steeds vaker berichten over hoogoplopende ruzies. In augustus nog, tijdens hun vakantie op Mykonos, hadden Felipe en Letizia voor de ogen van hun vrienden slaande ruzie over de rol van de grootmoeders in de opvoeding van hun dochters. Terwijl Letizia's moeder Paloma voortdurend ingeschakeld wordt als oppas voor Leonor en Sofía, krijgt koningin Sofía hen nauwelijks te zien. En Felipe lijkt niet langer te pikken dat zijn vrouw een wig probeert te drijven tussen hem en zijn familie. Want ook Felipes relatie met zijn zus prinses Elena is verstoord omdat Letizia haar evenmin kan uitstaan. De koning wordt intussen zelfs aangemoedigd door vader Juan Carlos om te scheiden. Letizia is immers zo onpopulair dat "heel Spanje een gescheiden koning zou aanvaarden", meent Sofía’s biografe Pilar Eyre. Er wordt gespeculeerd dat het koningspaar met die stap zal wachten tot prinses Leonor achttien is. Niet alleen voor de stabiliteit van de meisjes, maar ook omdat de infante haar vader dan kan opvolgen als een scheiding zijn aftreden zou uitlokken. Intussen beweren sommige media dat Letizia's gsm deze zomer is gehackt en dat er gesprekken circuleren waarin ze kwaadspreekt over haar schoonouders en haar man. Aan het hof wacht men bang af of de vermeende 'gestolen' telefoongesprekken effectief het daglicht zullen zien…