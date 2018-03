Dylan vertelde koningin Mathilde dat hij van Belgische koekjes houdt. Nu schenkt LU hem een hele lading PhG

15 maart 2018

22u26

Bron: EIGEN 1 Royalty De ontmoeting van Dylan Atack, de autistische man uit Toronto, met ons koningspaar krijgt nog een heel lekker staartje. Omdat Dylan tegen onze koningin had gezegd dat hij graag Belgische koekjes eet, gaat fabrikant LU hem nu een assortiment van zijn producten opsturen.

De 28-jarige Canadees slaagt er steeds in staatshoofden en royals te ontmoeten en kon dank zij de bemiddeling van onze ambassade in Ottawa ook een ontmoeting met Filip en Mathilde versieren. De man stal woensdag de show en zei dat hij van Begische wafels en cookies – koekjes – houdt. Dat viel blijkbaar niet in dovemansoren. Gisteren liet Dylan enthousiast op Facebook weten dat LU hem de koekjes zal bezorgen “waarvan alle Belgen houden”.