Dure bevalling voor Zweedse prinses Madeleine SD

06 maart 2018

12u37

Bron: Showbizzsite 1 Royalty De Zweedse prinses Madeleine en haar echtgenoot Chris O’Neill zullen alle kosten van de bevalling van hun derde kind zelf ophoesten. Dat heeft een woordvoerder van het Zweeds koningshuis laten weten.

In de zomer van vorig jaar werd bekend dat prinses Madeleine in verwachting is van haar derde kind. Het kind wordt deze maand verwacht. De hoogzwangere Madeleine maakt zich echter een beetje zorgen over de stemming onder het Zweedse volk. Ze is bang dat er weer een discussie zal ontstaan over de kosten van het koninklijk huis. Normaal gesproken woont ze met haar familie in Londen maar voor de bevalling komt Madeleine over naar Stockholm. De prinses wil graag dichtbij haar ouders, broer en zus zijn en koos daarom voor een bevalling in haar eigen land.

De vierjarige prinses Leonore kwam ter wereld in New York, de tweejarige prins Nicolas zag het levenslicht in het ziekenhuis van Danderyd, ten noorden van Stockholm.