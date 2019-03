Duitse televisiezender werkt aan documentaire over ‘onbekende’ koningin Mathilde KDL

26 maart 2019

13u20

Bron: ANP / Nieuwsblad 0 Royalty De Duitse televisiezender ZDF werkt aan een korte documentaireserie over de echtgenotes van de Belgische, Nederlandse en Spaanse koningen: Mathilde, Máxima en Letizia. Het is de bedoeling de reeks deze zomer uit te zenden.

Momenteel volgt ZDF-verslaggever Annette von der Heyde onze koningin Mathilde in Zuid-Korea tijdens het Belgische staatsbezoek aan het land. “We werken aan een documentaire van veertig minuten over koningin Mathilde, die we deze zomer in primetime zullen uitzenden”, vertelt de journaliste aan Het Nieuwsblad. “We hebben haar al op verschillende activiteiten in België gefilmd. Bijvoorbeeld in Ieper bij de herdenking van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog en op een school in Mechelen bij een project tegen pesten. En nu zijn we meegekomen naar Zuid-Korea.” Von der Heyde werkt ook aan een documentaire over de Nederlandse koningin Máxima en de Spaanse koningin Letizia.

De grote onbekende

Voor Duitse kijkers is Máxima de bekendste koningin en Mathilde de grote onbekende. In populariteitspeilingen bungelt ze dan ook altijd ergens onderaan. “De Duitsers kennen Mathilde niet, wat haar slechte resultaat in die poll verklaart”, zegt Von der Heyde. “Als ik tegen mensen zeg dat ik naar België moet reizen voor opnames, is de reactie steevast: ‘Mathilde? Nog nooit van gehoord’. Ik hoop dat ons portret daar verandering in brengt. Ze is spontaan, naturel en geëngageerd. Het fascineert me hoe ze haar drukke baan als koningin combineert met een gezin met vier kinderen.”