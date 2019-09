Duitse docu over Máxima scoort beter dan die over Mathilde Redactie

00u00 0 Royalty Máxima scoort beter dan Mathilde. Een documentaire over de Nederlandse koningin, die zaterdagavond te zien was op de Duitse zender ZDF, lokte 2,66 miljoen kijkers. Dat zijn er 840.000 meer dan voor de documentaire over onze Mathilde vorige week.

Moet wel gezegd: de Duitsers hebben meer voeling met het Nederlandse koningshuis dan het Belgische. Zo was Prins Claus, de echtgenoot van oud-koningin Beatrix en vader van koning Willem-Alexander, een Duitser. De kijkers kregen in de documentaire over Mathilde wel meer exclusieve beelden dan in die over Máxima, onder meer vanuit het werkbureau van onze koningin. Grappig is ook het fragment waarin ze telefoon krijgt van haar man, om de oproep van Filip vervolgens gewoon te negeren.