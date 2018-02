Drukste start voor Britse royals in vijf jaar SD

27 februari 2018

14u03

Bron: ANP 0 Royalty De Britse koninklijke familie heeft er drukke eerste twee maanden van het jaar op zitten. In totaal vervulden de royals al bijna vijfhonderd officiële verplichtingen. Dat is het hoogste aantal in vijf jaar tijd, zo zocht de krant Express uit. Vorig jaar stond de teller na twee maanden op 394 taken. In 2016 waren het er 383, in 2015 450 en in 2014 452.

Een van de oorzaken van het hogere aantal is dat prins William (35), Kate Middleton (36) en prins Harry (33) veel meer taken vervullen. Zo had William al veertig verplichtingen in 2018, terwijl hij er in de laatste vier jaar in januari en februari bij elkaar 29 vervulde.

Prins Charles (69) had tot dusver de drukste start van het jaar. Hij had 75 taken in zijn agenda staan, gevolgd zijn broer prins Edward (53) met 67.

Koningin Elizabeth (91) maakte vorig jaar bekend meer taken over te dragen aan haar familieleden. Haar man prins Philip (96) stopte helemaal met werken.