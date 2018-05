Droom weg bij de huwelijksreizen van deze Royals MVO

31 mei 2018

12u33

Bron: Kameraki 0

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle brengen hun huwelijksreis door in Canada. Het is nog niet duidelijk of ze de hele reis daar doorbrengen. Eerder werd gedacht dat Harry en Meghan naar Afrika zouden gaan voor hun wittebroodsweken. De royals zijn altijd heel geheimzinnig over hun bestemming. Van de Queen tot Grace Kelly, droom weg bij de huwelijksreis-bestemmingen van deze royals.