Dronken Ernst August van Hannover belandt in coma en wordt ontoerekeningsvatbaar verklaard

07 juni 2018

06u00

Bron: Story 0 Royalty Nadat hij op de bruiloft van zijn zoon in een ambulance werd afgevoerd, viel prins Ernst August (64) afgelopen maand in een alcoholcoma. Zijn verslaving dwong zijn vervreemde vrouw, prinses Caroline van Monaco, zelfs het voogdijschap op te nemen.

Vertel jullie lezers dat ik geen problemen met mijn pancreas heb!’ maakte prins Ernst August van Hannover zich sterk tegenover een reporter van een Oostenrijkse krant, toen hij eind mei het personeel van het Salzkammergut-ziekenhuis kwam bedanken. De man van prinses Caroline van Monaco was er net ontslagen na vier weken opname, nadat hij in een coma was gegleden. Ernst August trachtte zo berichten tegen te spreken dat hij er behandeld werd voor een ontstoken alvleesklier, inwendige bloedingen en delirium tremens, veroorzaakt door zijn chronische drankmisbruik. Weinigen die hem geloven: zijn toestand was zo ernstig dat de prins ontoerekeningsvatbaar werd verklaard. Ook in maart werd hij al met spoed opgenomen, op de bruiloft van zijn jongste zoon Christian dan nog.

Lijntjes coke

Op die bewuste trouwerij in Peru zette notoir drankorgel Ernst August dagenlang duchtig de bloemetjes buiten. De prins werd midden op de dag al flink aangeschoten gefotografeerd, en er doen zelfs geruchten de ronde dat hij gretig lijntjes coke had gesnoven. Opvallend: prinses Alexandra, Ernst Augusts dochter met Caroline van Monaco, meed haar vader gedurende het driedaagse feestgewoel als de pest en bleef zelfs weg op de receptie die hij als vader van de bruidegom gaf. De dag van de bruiloft zelf arriveerde de prins opzichtig en luidruchtig aan de kerk. Maar enkele uren later was de party over: prins Christian moest zijn vader in allerijl in een ambulance naar de spoedafdeling vergezellen. Christians stiefbroer Pierre Casiraghi, Carolines jongste zoon, nam de wacht later over zodat de bruidegom naar zijn eigen avondfeest kon terugkeren.

Gescheiden van tafel en bed

Terug thuis op zijn jachtslot in Oostenrijk, waar hij zich tot vorige zomer twee jaar lang als een kluizenaar opsloot, bleef Ernst August stevig door boemelen. Het resultaat: de prins werd eind april naar het Salzkammergut-ziekenhuis afgevoerd met delirium tremens, een ontwenningsverschijnsel dat mogelijk de dood kan inluiden. Nadat Ernst August er na inwendige bloedingen in een coma gleed, verklaarden de artsen hem ontoerekeningsvatbaar, waarop prinses Caroline, die al negen jaar van tafel en bed gescheiden leeft van haar derde echtgenoot, als voogd werd aangesteld om over zijn behandeling te beslissen. Na twee weken mocht Ernst August de intensieve zorgen verlaten, maar moest hij nog een halve maand in het ziekenhuis blijven met een ontstoken alvleesklier.

Mager en afgeleefd

Het was een déjà vu-situatie voor Caroline: in 2005, twee dagen voor de dood van haar vader prins Rainier III, viel haar man in Monaco al eens in een coma met acute pancreatitis als gevolg van alcoholisme. Ondanks zijn felle beweringen bij het verlaten van Salzkammergut oogde Ernst August fragiel, mager en afgeleefd. Volgens de Duitse pers is er nog één optie die hem kan redden, want ook vorig jaar werd de prins per helikopter naar de spoedafdeling gebracht: een lang verblijf in een afkickcentrum gevolgd door een leven als geheelonthouder. Maar de consensus luidt unaniem dat Ernst August in volledige ontkenning verkeert, en de drankduivel hem een volgende keer fataal kan worden…