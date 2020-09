Dril, spurten, camouflage, leren schieten én schoonmaken: deze maand is prinses Elisabeth rekruut in Elsenborn Ingrid De Vos

15 september 2020

18u59 30 Royalty In plaats van in een ontwerp van Nathan op high heels, is prinses Elisabeth (18) dezer dagen te zien in camouflagepak met combat shoes. De kroonprinses is de hele maand september op militair trainingskamp in Elsenborn.



Het is de eerste keer dat een vrouwelijke koninklijke rekruut deelneemt aan de militaire initiatie. “Dat is absoluut moedig van de prinses. De dames zijn hier nog altijd in de minderheid”, zegt kolonel Thierry Pirenne van de Koninklijke Militaire School (KMS). “Ik heb begrepen dat de koning goede herinneringen heeft overgehouden aan zijn periode op de KMS en vermoed dat hij zijn dochter heeft aangemoedigd. Dit is een harde leerschool, maar ook een logische keuze. Als kroonprinses zal Elisabeth ooit bevelhebber van de Belgische Strijdkrachten worden. Zij ziet nu hoe toekomstige officieren van haar leger gevormd worden.”

Zonder onderscheid

Van de 193 rekruten die begin deze maand in Elsenborn aan het trainingskamp begonnen, hebben er al 14 afgehaakt. Zou het kunnen dat de prinses daar met fluwelen handschoenen wordt aangepakt? Kolonel Pirenne: “Ik kan u verzekeren dat dit niet het geval is. Herken de prinses maar in het peloton, met die mondmaskers aan. Bovendien is het de expliciete vraag van de koninklijke familie om geen onderscheid te maken. Iedereen die militair wil worden, moet dit programma door. Ongeacht de toekomstige militaire graad. Je leert hier mekaar te helpen om samen een doel te halen. Nu in kleine uitdagingen, nadien om samen in alle vakken te slagen. Want je mag maar één keer een jaar bissen aan de militaire school. Buisvakken meenemen naar een volgend jaar kan niet.”

Eerste dropping

Ook de initiatie is al intensief. De dag van prinses Elisabeth start om kwart voor zes, met wat bewegen en al eens pompen. Na het ontbijt: bottines opblinken. En dan dril bij het hijsen van de Belgische vlag. Vervolgens sprinten, camouflage en leren schieten met een karabijn. “Nu moet de veiligheid af”, hoor je een instructeur zeggen. Voor het slapengaan, om 23 uur, moet de prinses samen met de groep het paviljoen helpen schoonmaken. Anders wordt het een troep.

Door de coronamaatregelen is de training dit jaar gecondenseerd van zes tot vier zeer intensieve weken. Zo is het inoefenen van de mond-op-mondbeademing op een pop overgeslagen. De groep heeft inmiddels leren kaartlezen en kreeg vandaag zijn eerste dropping. Marcherend van punt naar punt worden ze aan testen onderworpen, zoals een tentje opslaan zoals het hoort.

Als alles goed gaat, krijgt Elisabeth over twee weken haar blauwe muts. Die baret mag ze dragen tijdens haar academische opleiding sociaal en militaire wetenschappen.