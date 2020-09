Drijft Netflix-deal van 150 miljoen Harry en William nog verder uit elkaar? "Ze plannen documentaire rond prinses Diana” SDE

06 september 2020

15u39

Bron: Mirror 0 Royalty De toekomst van prins Harry (35) en Meghan Markle (39) lijkt verzekerd, nu ze een erg lucratieve deal met Netflix hebben gesloten. Tegelijkertijd zou die deal er wel eens voor kunnen zorgen dat de kloof tussen Harry en z'n broer William (38) nog groter wordt, zeker nu er een documentaire over hun moeder, Diana, in de maak lijkt.

Toen Harry en Meghan eerder deze week aankondigden dat ze een deal van 150 miljoen dollar (zo’n 127 miljoen euro) hadden gesloten met streamingdienst Netflix, gaven ze meteen aan dat ze voor de documentaires, films en televisieseries uit hun eigen ervaring zouden putten. “Onze levens, zowel onafhankelijk van elkaar en als koppel, hebben ons in staat gesteld de kracht van de menselijke geest te begrijpen: van moed, veerkracht en de behoefte aan verbinding”, lieten ze weten in een verklaring.

Inspiratie voor hun eerste project hoefden ze dan ook niet ver te gaan zoeken. Bronnen vertellen aan The Mirror dat het koppel als eerste een documentaire over prinses Diana wil maken. “Het zit nog in de beginfase, maar het lijkt erop dat het wel degelijk in orde komt", klinkt het. “Het zal een eerbetoon aan Diana worden en voortbouwen op al het geweldige werk voor goede doelen dat ze heeft gedaan.” Netflix is trouwens helemaal mee met het idee: “Het is iets waar ze al lang voor ijveren."

Moeilijke relatie

Toch lijkt deze documentaire geen goed nieuws voor de relatie tussen Harry en z'n broer William. “Ze hebben een erg moeilijke relatie", klinkt het. “Ze hebben elkaar al drie maanden niet gesproken. Deze plannen zouden de ruzie erger kunnen maken.” De wrevel begon naar verluidt in november 2018, toen Harry z'n broer terechtwees omdat hij niet genoeg moeite zou doen om het Meghan naar haar zin te maken in de koninklijke familie. Bovendien had William z’n broer eerder al gewaarschuwd om niet overhaast in een huwelijk met Meghan te duiken, wat niet in goede aarde viel bij de jonge prins.

Vorig jaar gaf Harry in de documentaire ‘Harry & Meghan: An African Journey' dan toe dat de eens zo hechte broers nu meer afstand houden. “Door de druk die komt kijken bij deze rol, bij deze baan, deze familie, gebeuren er vanzelfsprekend dingen", vertelde hij. “Maar we zijn broers, en we zullen altijd broers blijven. We bevinden ons op dit moment zeker op verschillende paden. Maar ik zal er altijd voor hem zijn en ik weet dat hij er altijd voor mij zal zijn. We zien elkaar niet zoveel als we vroeger deden, omdat we druk bezig zijn. Ik hou erg veel van hem en de meeste van die verhalen zijn uit de lucht gegrepen. Maar als broers heb je je goede dagen en je hebt slechte dagen.”

Verjaardag

Nu Harry en Meghan het Britse koningshuis achter zich hebben gelaten en naar de Verenigde Staten verhuisd zijn, wordt de afstand ook fysiek zichtbaar - al lijkt niets definitief. “De broers hebben elkaar al maanden niet gesproken", klinkt het dan ook. “Hoewel Harry prins George een gelukkige verjaardag heeft gewenst in juli, was er geen contact met William. Het lijkt erop dat de stilte verbroken zal worden door William, die vermoedelijk contact zal zoeken met Harry op z'n verjaardag (15 september, red.). Harry heeft dan weer aan z'n vrienden verteld dat hij in juli naast z'n broer zal staan als het standbeeld van Diana onthuld wordt.”

Win-win

Ook het koningshuis zal met argusogen toekijken welke projecten Harry en Meghan uit hun mouw zullen schudden. “Ze hebben het koningshuis verlaten, onder de beste wensen van de hele familie", klinkt het. “Iedereen hoopt dat ze het geluk zullen vinden dat blijkbaar ontbrak in hun levens. Maar het spreekt voor zich dat de deals die ze sluiten, gecontroleerd zullen worden door het koningshuis. In de deal die ze met de Queen sloten, stond dat commerciële overeenkomsten voer waren voor discussie. Ze gingen daarmee akkoord."

Volgens royaltywatcher Ingrid Seward zal de koninklijke familie echter niets op deze deal met Netflix tegen hebben. “Ik kan me voorstellen dat prins Charles opgelucht is dat hij hen niet meer moet betalen, en dat het Britse publiek opgelucht is omdat ze nu hun schulden kunnen terugbetalen. Het is een win-win-situatie!” Bij hun vertrek zegden Harry en Meghan namelijk toe om de renovatiekosten aan Frogmore Cottage, waar ze amper een jaar gewoond hebben, volledig terug te betalen aan de Britse belastingbetaler. Het gaat om een som van zo’n 2,8 miljoen euro.

