Drie persoonlijke assistenten van prins Harry en Meghan Markle hebben op korte tijd ontslag genomen: “Het is een echte schok” KVE

12 november 2018

17u18

Bron: Daily Mail, Huffington Post, The Mirror 0 Royalty Op zes maanden tijd hebben al drie belangrijke persoonlijke assistenten van prins Harry en Meghan Markle ontslag genomen. Volgens insiders begint het te lijken op een ware “stormloop” richting uitgang.

Meghans persoonlijke assistente, Melissa (enkel haar voornaam is bekend), heeft recent haar job vaarwel gezegd. Volgens de Britse Daily Mail bevestigde een bron van Kensington Palace dat haar vertrek “een echte schok was”. “Waarom zou ze zo’n prestigieuze baan zo snel willen verlaten?”, vroeg de insider zich af.

Hoewel het paleis geen commentaar wenste te geven op de berichten over haar vertrek, bracht een bron dicht bij het Britse hof toch een eerbetoon aan haar door te verklaren dat ze “door iedereen zou worden gemist”. Maar Melissa is niet de enige die weggaat.

De Daily Mail beweert dat de privésecretaris van prins Harry en Meghan Markle, Samantha Cohen, eveneens haar vertrek heeft aangekondigd. Ze was al bijna twintig jaar een van de trouwste stafleden van de koningin toen ze de opdracht kreeg om Meghan voor te bereiden op haar nieuwe rol.

Ze nam die nieuwe taak op zich in mei net nadat prins Harry en Meghan in het huwelijksbootje waren gestapt. Daarvoor verhuisde Cohen van Buckingham Palace naar Kensington Palace, waar het pasgetrouwde stel woont.

Ook de rechterhand van prins Harry, Edward Lane Fox, nam ontslag na meer dan vijftien jaar dienst.

Een insider beweerde tegenover de Daily Mail dat het een alarmerende trend is. “Een staflid verliezen, kan iedereen overkomen. Maar het vertrek van drie personen op een paar maanden tijd begint op een echte stormloop richting uitgang te lijken.”

Vorige week lekte ook al uit dat het achter de schermen van het sprookjeshuwelijk nogal eens durfde te kletteren. Biograaf Robert Jobson onthulde in zijn boek - Charles At Seventy - dat Harry aan het paleispersoneel het volgende had verteld in aanloop naar het huwelijk: “Wat Meghan wil, zal Meghan krijgen.” En dat schoot bij Queen Elizabeth in het verkeerde keelgat.

Nog voor de bruiloft plaatsvond voelde de koningin zich immers genoodzaakt om prins Harry aan te spreken over het ‘divagedrag’ van Meghan Markle na een ruzie over welke tiara de bruid zou mogen dragen. Het sieraad waar Meghan haar zinnen op had gezet, kreeg een ‘njet’ van de vorstin. De Queen zei vervolgens tegen Harry: “Meghan kan niet altijd haar zin krijgen. Ze zal de tiara dragen die ik haar geef”. En zo geschiedde.

En dus alluderen de tabloids op het feit dat het divagedrag van Meghan wel eens de aanleiding zou kunnen zijn voor het plotse vertrek van drie belangrijke stafleden. Blijkbaar botste Kate Middleton eerder ook al met Meghan over hoe deze laatste met de hofhouding omging. Een insider voegde eraan toe: “Meghan kan moeilijk doen. Ze heeft zeer hoge eisen en is het gewend om in een ‘Hollywood omgeving’ te werken.”

