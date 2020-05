Dreigt het Kate Middleton te veel te worden? “Ze is woedend en voelt zich compleet uitgeput en gevangen” TDS

27 mei 2020

14u38

Bron: Tatler 2 Royalty Nu prins Harry (35) en Meghan Markle (38) geen deel meer uitmaken van de Britse koninklijke familie , staan er heel wat veranderingen op til binnen de monarchie. Niet in het minst voor Kate Middleton (38) en prins William (37), die als troonopvolgers plots veel meer verantwoordelijkheden en koninklijke taken kregen. Vooral de Hertogin van Cambridge wordt sinds het vertrek van Harry en Meghan naar voren geschoven, maar volgens haar intieme kring eist dat stilaan een zware tol.



“Kate Middleton voelt zich compleet uitgeput en gevangen”, klinkt het in het Britse kwaliteitsblad Tatler Magazine, dat eerder al samenwerkte met de royals. Volgens haar intieme kring is de hertogin ‘woedend’, omdat ze een steeds grotere werklast moet dragen, terwijl prins Harry en Meghan Markle van het goede leven onder de zon lijken te genieten in Beverly Hills in Amerika.

“William en Kate wilden echt hands-on ouders zijn tijdens de coronacrisis maar hun drie kinderen - prins George (6) prinses Charlotte (4) en de 20 maanden oude prins Louis - zijn door Harry en Meghan voor de leeuwen gegooid”, klinkt het. De omgeving van Kate meent daarnaast dat Meghan en prins Harry “zo egoïstisch zijn” vanwege hun gedrag, eraan toevoegend dat hun afscheid van de monarchie nog een immense impact kan hebben op het gezinsleven van de Cambridges.

“Ze kunnen hun kinderen niet meer zelf naar school brengen, omdat de verantwoordelijkheden nu enorm zijn. Kate is daar woest over. Natuurlijk lacht ze nog altijd breed en kleedt ze zich tijdens werkbezoeken steevast op de juiste manier, maar dit is absoluut niet wat ze wil. Ze werkt net zo hard als de CEO van een topbedrijf die overal moet komen opdraven, maar geen grenzen kan stellen of voordelen kan krijgen zoals vakantie.”

(lees verder onder de foto)

Relatie kapot

In het blad wordt ook voor het eerst onthuld hoe de goede verstandhouding tussen Kate en Meghan werd ‘verbroken’ tijdens de huwelijksrepetities in mei 2018. Een vriend vertelt hoe de hertogin van Cambridge vastbesloten was om op die grote dag het koninklijke protocol te volgen, maar dat was buiten Meghan Markle gerekend. “Het was een zeer warme dag en er was ruzie ontstaan over de vraag of de bruidsmeisjes panty’s moesten dragen of niet. Kate was van mening dat ze dat volgens het protocol moesten doen. Maar Meghan wilde dat niet.”

Het escaleerde ook even: “Kate heeft Meghan op haar plaats gezet, omdat ze vond dat ze denigrerend tegen het personeel van Kensington Palace had gesproken. En in het paleis hoor je talloze van zulke verhalen van het personeel. Over hoe die of die een nachtmerrie is en zich slecht gedraagt, terwijl je dat nooit hoort over Kate.”

Volgens hun intieme kring hebben Kate en Meghan Markle elkaar niet meer gesproken sinds de beslissing van Harry en Meghan en is de kloof tussen beiden ondertussen enkel groter geworden. “Ze konden niet verder van elkaar af staan dan nu, hoeveel moeite Middleton ook heeft gedaan”, luidt het. Tevens zou de hertogin het moeilijk hebben met het verlies van haar schoonbroer Harry, met wie ze een hechte band had. “Ze heeft gehuild over de letterlijke en figuurlijke afstand tussen hen”, klinkt het. “Ze wou dat ze met Harry kon praten. Ze mist hem en vreest dat ze nooit meer zo close met hem zal zijn als vroeger.”

(lees verder onder de foto)

Sterke vrouw

Toch laat Kate zich niet uit het lood slaan door alle gebeurtenissen waarmee ze geconfronteerd wordt. “Het is niet gemakkelijk, maar ze houdt zich sterk door alle chaos heen”, luidt het. “Ze vertrouwt op kindermeisje Maria en haar moeder Carole voor extra ondersteuning. Carole is Kate’s rots in de branding en haar grote vertrouwelinge.”

En hoewel Kate al op een goed blaadje stond bij koningin Elizabeth II, hebben de afgelopen maanden de twee nog dichter bij elkaar gebracht. “De Queen heeft de laatste tijd veel meegemaakt. Kate heeft haar getroost en haar gevraagd of alles wel in orde is. Ze vraagt ​​ook altijd of ze iets kan doen. Kate voelde zich lang geïntimideerd door de koningin, maar nu is ze meer op haar gemak in haar aanwezigheid. En de Queen leunt op haar voor steun, ze weet dat ze voortaan op Kate kan rekenen.”

