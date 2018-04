Dood Avicii schokt Zweedse kroonprinses: "Hij speelde nog op mijn huwelijk" MVO

26 april 2018

06u21

De Zweedse kroonprinses Victoria is diep geschokt door de dood van dj Avicii. Dat vertelde ze tijdens een wandeling in Lapland aan een journalist van Aftonbladet.

"Natuurlijk ben ik geschokt", zei de royal, "net als iedereen." Ze kende Tim Bergling, zoals de Zweedse dj in het echt heette, goed. Op de bruiloft van haar broer prins Carl Philip verzorgde Avicii in 2015 een exclusieve show. Samen met haar man prins Daniel bezocht Victoria in Stockholm een optreden van haar wereldberoemde landgenoot.

Al eerder betuigden Carl Philip en zijn vrouw Sofia hun medeleven met de familie van Avicii. "We zijn heel blij dat we hem hebben mogen leren kennen liet het paar weten. We bewonderden hem als artiest en de geweldige persoon die hij was. Met zijn optreden zorgde hij ervoor dat onze bruiloft onvergetelijk is geworden. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie."