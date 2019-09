Documentaire en ex-vriendin maken gehakt van “hypocriete” Meghan Markle KDL

10 september 2019

10u41

Bron: Daily Mail 0 Royalty Een controversiële documentaire in de Australische televisieshow ‘60 Minutes’ heeft meer dan gehakt gemaakt van Meghan Markle (38). De Britse hertogin wordt er door Britse mediapersoonlijkheid Katie Hopkins (44) “de grootste hypocriet die er is” genoemd en ook een voormalige vriendin heeft bakken kritiek op de vrouw van prins Harry.

Toen de Britse prins Harry in november 2016 bevestigde dat hij een relatie heeft met actrice Meghan Markle, was iedereen meteen in de wolken. Meghan kreeg meteen niets dan complimenten op haar looks en wat ze voor Harry en de Britten kan betekenen, maar de laatste maanden krijgt de Britse hertogin heel wat kritiek te verwerken. Dit keer moet ze afrekenen met een verwoestende documentaire in de Australische televisieshow ‘60 Minutes’. Daarin komen onder anderen de extreemrechtse Britse mediapersoonlijkheid Katie Hopkins, die bekend staat om haar racistische uitspraken en vluchtelingen ooit “kakkerlakken” noemde, en Lizzie Cundy, een voormalige vriendin van Meghan aan het woord.

Manipulatief

De promofilmpjes die ‘60 Minutes’ op sociale media verspreidt om de documentaire aan te kondigen, stuit nu al heel wat mensen tegen de borst. Daarin is te zien hoe Hopkins Meghan een “nitwit” (een leeghoofd, nvdr.) en “de grootste hypocriet die er is” noemt. Ze vertelt nog dat Meghan geen goede kleding draagt en vindt het niet kunnen dat de hertogin al eerder getrouwd geweest is. “Ik zou haar niet willen zijn, hoor. Ik ben impopulair in Engeland, maar zij is nog minder populair”, klinkt het nog.

Wanneer gezegd wordt dat Hopkins’ mening over Meghan misschien wel komt door de afkomst van de hertogin, vertelt ze dat het niets met racisme te maken heeft. Ook Lizzie Cundy komt aan het woord. Zij vertelt dat ze in het verleden een vriendin was van Meghan, maar dat de hertogin absoluut niet meer lijkt op de vrouw die ze vroeger was. “Ze is manipulatief in vergelijking met de vrouw die ik vroeger kende”, klinkt het. “Toen ik Meghan leerde kennen wist ik niet eens dat ze bekend was. Ik vond haar geweldig. Ze was vriendelijk, wilde goed door voor iedereen door selfies met hen te nemen en ze genoot met de juiste regelmaat van een drankje”, vertelt Lizzie. “Ik wist dat ze op zoek was naar een man, liefst eentje die beroemd was, maar zelfs in mijn wildste dromen had ik nooit gedacht dat ze de vrouw van prins Harry zou worden. Nadien zag ik een hele andere kant van haar.”

(Lees verder onder de tweet)

Katie Hopkins denies she is being racist in her commentary of Meghan Markle. She tells #60Mins “it's not even a second thought to me.” pic.twitter.com/hW8wOnUTOv 60 Minutes Australia(@ 60Mins) link

De nieuwe Diana

Wanneer Lizzie gevraagd wordt of haar mening over Meghan misschien niet gevormd wordt door het feit dat ze aan de kant is geschoven door Meghan sinds ze lid is van de Britse koninklijke familie, vertelt Lizzie dat dat er absoluut niets mee te maken heeft. Volgens Lizzie heeft Meghan zelfs nog een kans om het tij te keren. “Ik wou dat ze de nieuwe Diana zou worden, en ik denk dat dat nog steeds kan. Diana dacht aan iedereen, maar Meghan denkt voorlopig alleen aan zichzelf.”

(Lees verder onder de tweet)

Lizzie Cundy claims she was close friends with Meghan Markle before she met Prince Harry, but was “dumped” once their relationship began. While Lizzie denies she is a “jilted friend” – she does have some advice for her former one-time BFF. #60Mins pic.twitter.com/9HHwfemrho 60 Minutes Australia(@ 60Mins) link

Minder geliefd

Dat Meghan de laatste maanden is minder geliefd is, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Australië en misschien ook wel daarbuiten, is geen geheim meer. Zo vinden sommigen het jammer dat journalisten niet welkom waren op de officiële voorstelling van Archie, het zoontje van Harry en Meghan, en dat het verboden was om Meghan te fotograferen tijdens haar verschijning op het tennistornooi van Wimbledon. Onlangs lagen Harry en Meghan dan weer onder vuur door het gebruik van hun privévliegtuig terwijl ze klimaatbewust willen leven. Maar de documentaire gaat volgens heel wat mensen te ver.

Steun

Bekende en minder bekende fans nemen het sinds het verschijnen van de promofilmpjes op voor Meghan op sociale media, waar de documentaire “zielige journalistiek die ruikt naar racisme” genoemd wordt. Zo tweet actrice Mia Farrow dat Meghan “intelligent, vol medeleven en beeldschoon is”. Ook anderen zijn van mening dat Lizzie gewoon jaloers is op Meghan en dat Katie een echte racist is.

"If you want to demonize Meghan, you forget what the other members of the Royal Family do." Andrew Morton has spent a lifetime making the private lives of the Royal family public. He tells #60Mins the criticism of Meghan Markle has gone too far. pic.twitter.com/zkTs3TIVKq 60 Minutes Australia(@ 60Mins) link