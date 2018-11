DNA-test koning Albert II haalt wereldpers: van Afrika tot in Amerika



06 november 2018

09u30 7 Royalty Delphine Boël heeft via het Brusselse hof van beroep verkregen dat koning Albert II een DNA-staal moet afstaan dat uitsluitsel kan brengen of hij al dan niet de vader is van de 50-jarige kunstenares. Dat blijkt wereldnieuws: ook in het buitenland haalt de DNA-test de krantenkoppen.

Koning Albert II moet van de rechtbank binnen de drie maanden een DNA-staal leveren in de zaak rond zijn vermeende biologische dochter Delphine Boël. Zij zoekt al vijf jaar die erkenning, maar ving tot nu toe bot. Ook nu is het nog niet zeker of de koning (84) wel zijn medewerking zal verlenen aan het opgelegde DNA-onderzoek. Met zijn advocaten bekijkt hij nog of hij in cassatieberoep gaat. En hij kan sowieso weigeren. Maar dat komt eigenlijk neer op het bekennen van ‘schuld’.

De beslissing van het hof van beroep heeft ook de aandacht van de internationale pers getrokken. The Guardian heeft het over een “lastig jaar” voor de Belgische monarchie. De Britse krant rakelt de perikelen rond de dotatie voor prins Laurent uit maart nog eens op na zijn omstreden aanwezigheid op de viering van het negentigjarig jubileum van het Chinese leger. The Guardian duikt zelfs nog veel verder in het verleden en sleurt er koning Leopold III en zijn overgave aan de nazi’s bij. Albert trad af in 2013 om gezondheidsredenen. “Op dezelfde dag sprak Boëls moeder, baroness Sybille de Selys Longchamps, voor het eerst publiekelijk over haar vermeende affaire met de koning in een tv-interview”, schrijf The Guardian.

Het Britse The Telegraph en het Braziliaanse Globo herinneren eraan dat die buitenechtelijke verhouding werd blootgelegd in een boek van Mario Danneels over koningin Paola uit 1999.

Het nieuws echoot door van Zuid-Afrika over Panama tot de VS. De New York Times stelt dat de uitspraak van het hof van beroep Delphine Boëls “bewering kracht bijzet” en “aantoont dat zelfs een koning verantwoordelijk kan worden gehouden eens hij afstand heeft gedaan van de troon”. De Amerikaanse krant citeert ook Alberts advocaat Guy Hiernaux die zegt dat het voor het gerecht brengen van een koning of een voormalige koning van ons land ongezien is in de Belgische geschiedenis. Hij beweert verder dat Delphine Boël hypothetisch de naam Saksen-Coburg en Gotha kan aannemen, als ze haar gelijk haalt.

Volgens het Spaanse El Pais zou Delphine Boël dan weer niet in aanmerking komen als mogelijke troonopvolgster, hoewel specialisten het daar niet met elkaar over eens zijn. De krant citeert nog Boëls advocaat Marc Uyttendaele: “Als Albert II weigert zich aan de test te onderwerpen, kan dit worden beschouwd als een zeer duidelijke aanwijzing dat hij de vader is”. Het Catalaanse El Periodico brengt in herinnering dat vijf jaar geleden een DNA-test Jacques Boël uitsloot als biologische vader van Delphine.

In Frankrijk omschrijft Le Monde de nieuwe wending als “een zoveelste aflevering in een al oude soap die meer dan gênant is voor de monarchie: dit staat in contrast met de waarden van vrijgevigheid en conservatisme die ze zou moeten belichamen”.