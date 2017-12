Dit zijn de goede voornemens van Meghan Markle DBJ

16u33 0 EPA Meghan Markle Royalty Toen Meghan Markle nog een 'gewone' Hollywoodactrice was, had ze een eigen blog. Daarin schreef op 1 januari 2016 haar goede voornemens voor het nieuwe jaar. Die zijn, schrijft ze, zoals ieder jaar hetzelfde.

"Een marathon lopen, stoppen met nagelbijten, stoppen met schelden, opnieuw Frans leren. Dit zijn mijn goede voornemens voor dit jaar, maar eigenlijk voor elk jaar", schreef de actrice bijna twee jaar geleden. "De marathon is nog niet gelopen en het vloeken gebeurt nog steeds door stress op het werk of wanneer ik teveel heb gedronken."

"En dan is er nog het Frans", gaat Amerikaanse verder. "In de middelbare school heb ik het geleerd, maar ik raakte het kwijt toen ik veel Spaans begon te spreken tijdens mijn verblijf in het Argentijnse Buenos Aires. Ik heb sindsdien mijn Franse taalcursus telkens opgezet in mijn oortjes, maar het is nooit blijven hangen."

"Het nagelbijten gebeurt ook nog steeds, tijdens turbulente vluchten of een stresserende dag. Het is niet erg elegant, maar dat geldt eigenlijk ook voor vloeken. Verdorie!", besluit de toekomstige vrouw van Harry.