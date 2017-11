Dit wordt de nieuwe schoonfamilie van prins Harry en hij zet zich beter schrap Koen Van De Sype

Met het droomhuwelijk van de Britse prins Harry en de Amerikaanse actrice Meghan Markle krijgt het Engelse koningshuis er een nieuwe aangetrouwde familie bij. En die is heel kleurrijk.

Haar ouders: een Emmywinnaar en een sociaal werkster

Meghan Markle (36) groeide op in Los Angeles. Haar ouders waren zoals ze zelf zegt “van bescheiden afkomst”. Haar zwarte moeder Doria Radlan (61) en blanke vader Thomas Markle (73) scheidden toen ze zes was. Haar gemengde afkomst was soms aanleiding tot racisme. En omdat ze er zelf blank uitziet, kreeg ze af en toe de kwetsende commentaar dat Doria niet haar echte moeder was. Met allebei heeft ze een erg nauwe band, zo blijkt onder meer uit haar posts op sociale media.

Moeder Doria – een yoga-instructrice en sociaal werkster, die haar diploma pas op latere leeftijd haalde – liet haar dochter toen ze jong was de wereld zien. Ze was er onder meer bij toen het jonge koppel in september naar de Invictus Games trok in de Canadese stad Toronto. (lees hieronder verder)

Doria Radlan haalde op latere leeftijd haar diploma sociaal werkster.

Doria Radlan met haar dochter en toekomstige schoonzoon op de Invictus Games.

Vader Thomas – van Nederlands-Ierse afkomst – was in een vorig leven lichtverantwoordelijke bij de televisie en werkte onder meer mee aan de iconische reeks ‘Married with Children’ en ‘General Hospital’. Voor zijn bijdrage aan die laatste serie won hij in 2011 een Emmy Award. Intussen is hij met pensioen en woont hij in Mexico. Hij ontmoette zijn toekomstige schoonzoon tijdens een trip naar Canada en was naar verluidt meteen voor hem gewonnen. (lees hieronder verder)

Thomas Markle met de kleine Meghan.

Meghan met haar vader.

Haar vervreemde halfzus

Samantha Grant (53) beweert dat ze Meghan Markle gedurende twaalf jaar zo goed als opgevoed heeft, toen ze samen in Los Angeles woonden. Ze zouden toen erg close geweest zijn, maar groeiden daarna uit elkaar. De twee zouden nog nauwelijks met elkaar gesproken hebben sinds Samantha in 2008 te horen kreeg dat ze aan de zenuwziekte multiple sclerose (MS) lijdt.

Toen het nieuws van de koninklijke relatie bekend werd, omschreef Samantha haar jongere halfzus als “narcistisch en egoïstisch” en “een oppervlakkig iemand die hoger op de sociale ladder wil”. “Hollywood heeft haar veranderd. Ik denk dat het haar ambitie is om prinses te worden”, verklaarde ze. Later kwam ze daarop terug en zei ze slecht geciteerd te zijn. Momenteel schrijft ze een boek over Meghan met de weinig aan de verbeelding overlatende titel: 'The Diary of Princess Pushy's Sister'. (lees hieronder verder)

Samantha Grant.

Samantha Grant lijdt aan MS.

Haar rebelse halfbroer

Uit het eerste huwelijk van vader Thomas Markle en Roslyn Loveless (72) heeft Meghan ook een halfbroer, Tom Jr. (51). Hij is een ramenmaker die al enkele keren in contact kwam met het gerecht. In januari nog werd hij opgepakt omdat hij in een dronken ruzie een geweer tegen het hoofd van vriendin Darlene Blount (37) had gezet. De aanklacht werd later geseponeerd. Ook hij is intussen verloofd – “Darlene en ik zijn voor elkaar gemaakt” – en hij heeft Harry en Meghan een uitnodiging gestuurd voor zijn huwelijk. Hij heeft nog nooit een slecht woord over zijn bekende halfzus gezegd. (lees hieronder verder)

Tom Jr. Markle op zijn politiefoto van eerder dit jaar.

Haar oom met een eigen kerk

Het huwelijk van Harry en Meghan zou technisch gezien ingezegend kunnen worden door een oom van de toekomstige royal. Frederick Markle (75) is leider van de Eastern Orthodox Catholic Church in America en laat zich bisschop Dismas noemen. Tijdens de hoogdagen van zijn kerk – in de jaren 80 – telde die rond de 40 leden, maar het is niet duidelijk of er daar nog veel van over zijn. (lees hieronder verder)

Frederick Markle.

Haar oom die jonger is dan zijzelf

Meghan Markle heeft ook nog een oom langs haar moederskant. Alvin Ragland (34) is de jongere halfbroer van haar moeder Doria en twee jaar jonger dan zijn nichtje. Hij is een grafisch ontwerper in de mode-industrie en heeft een goede band met Megan en Doria. (lees hieronder verder)

Oom Alvin Ragland.

Haar jonge stiefgrootmoeder

Ook de moeder van haar oom Alvin – de gepensioneerde lerares Ava Burrow (63) – is een fan van Meghan. Zij huwde met de vader van Doria toen ze 29 was en hij 53. “Meggie is een geweldige vrouw. Erg slim, erg mooi, een getalenteerde actrice en ze heeft ongelofelijk werk verricht voor vrouwen bij de Verenigde Naties. Ik denk dat ze een aanwinst is voor elke familie.”

Ava Burrow.