Dit was het moment waarop Meghan Markle écht voor prins Harry viel

20 maart 2018

10u34

Op zaterdag 19 mei stappen de Britse prins Harry (33) en Meghan Markle (36) in het huwelijksbootje. Maar wat was nu net het moment waarop Meghan wist dat Harry de ware voor haar was? Een getuige in het boek 'Harry: Life, Loss and Love', denkt het te weten.

Binnenkort ligt het boek 'Harry: Life, Loss and Love' in de winkelrekken, maar nu al duiken verhalen daaruit op. Zo ook het verhaal van een getuige die weet wanneer Meghan Markle echt besefte dat Harry de man is met wie ze wil trouwen.

Zak vol speelgoed

Toen de media net wist dat er een nieuwe vrouw in het leven van Harry was, doken de Britse prins en Meghan even onder bij Ben en Jessica Mulroney, vrienden van de actrice die in Toronto wonen. "Harry had een zak vol speelgoed meegenomen voor de drie kinderen van Ben en Jessica en hij slaagde er op die manier meteen in om de kinderen voor zich te winnen", klinkt het in een voorpublicatie van het boek in Vanity Fair. "Harry was fantastisch met de kinderen en ik denk dat dat Meghan overtuigde", vertelt de bron. "Ik denk zelfs dat ze op dat moment echt voor hem viel." Harry zelf genoot ook van zijn tijd bij het gezin. Hij ontdekte zelfs dat hij een link heeft met Ben, die de zoon is van de voormalige Canadese minister Brian Mulroney. Diana zou ooit bij Brian en zijn gezin verbleven hebben tijdens een bezoek aan Canada en toen ze genoeg had van de praatjes over politiek, besloot ze dat ze liever met de kinderen, waaronder Ben, ging spelen.