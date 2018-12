Dit schattig koosnaampje krijgt prins William van zijn kinderen TDS

03 december 2018

10u41 0 Royalty De meesten onder ons zouden prins William allicht aanspreken als ‘zijne koninklijke majesteit’. Maar dat telt niet voor prins George of prinses Charlotte. Zij hebben papa William immers hun eigen bijnaam gegeven: voor George of Charlotte is het steevast ‘Pops’.

De Duke and Duchess of Cambridge hebben inmiddels drie kinderen: George (2013), Charlotte (2015) en Louis (2018). Hoewel de kinderen opgroeien in de koninklijke familie, proberen Prins William en Kate Middleton hun oogappels toch een zo normaal mogelijke opvoeding te geven. Iets wat ook aardig lijkt te lukken, zo liet Kate zelf weten aan enkele toeschouwers tijdens een event in Leicester afgelopen weekend.

“Met de kinderen gaat alles prima”, liet Kate de verzamelde fans weten. “Ze spelen voetbal met hun vader en gisteren zei één van hen nog, ik denk dat het George was, ‘Gaan we morgen voetbal spelen, Pops?’” Kate verklapte zo meteen het koosnaampje dat George en Charlotte hun vader hebben gegeven: ‘Pops’, een populaire bijnaam die vooral veel Amerikaanse kinderen aan hun vader geven.

Het derde kindje van William en Kate wordt overigens nummer vijf in de lijn van troonopvolging van koningin Elizabeth (92). Hij volgt achter opa prins Charles, vader William en broer prins George en zus prinses Charlotte op de lijst van mogelijke opvolgers.