Dit luguber detail tijdens huwelijk Harry en Meghan zag iedereen over het hoofd SD

29 mei 2018

18u49

Bron: De Telegraaf/Daily Mail 3 Royalty Haalde het koninklijke hof een wrede grap uit met Meghan Markle voorafgaand aan haar huwelijk met prins Harry? De Daily Mail suggereert van wel nadat een autofanaat een opmerkelijk detail aan het licht bracht: de wagen waarin Meghan en haar moeder naar de St. George's Chapel werden gebracht, werd eerder gebruikt voor een begrafenis.

Op de huwelijksdag van Harry en Meghan zette het koninklijk hof een stijlvolle bordeauxrode Rolls-Royce Phantom IV in om Meghan en haar moeder Doria Ragland naar de St. George's Chapel te vervoeren. Niets mis mee zou je denken, tot een autofanaat een veelzeggend detail ontdekte: dezelfde wagen werd ook gebruikt voor het vervoer van Wallis Simpson naar de begrafenis van haar echtgenoot in 1972, de voormalige Britse koning Eduard VIII.

Trooncrisis

Wallis Simpson was tevens een Amerikaanse, en bovendien ook een gescheiden vrouw. En dat veroorzaakte destijds nogal wat ophef. Haar huwelijk met de Britse koning Edward de Achtste zorgde in 1936 zelfs voor een trooncrisis. De koning zag zich genoopt afstand te doen van de troon en ging verder door het leven als hertog van Windsor.

Met een heel wagenpark tot hun beschikking, is het wel heel toevallig dat juist dit voertuig werd gekozen voor deze gelegenheid. Reden te meer voor Daily Mail om zich af te vragen of hier geen achterliggende boodschap in verscholen zat naar Meghan, een voormalige Amerikaanse actrice.